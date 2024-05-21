Sivas\'ta yavru karaca evde büyütüldü

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşan Erciş Ülker, doğada yaralı ve bitkin halde bulduğu yavru karacayı alarak evinde bebek gibi baktı. Bir süre sonra yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince alındı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan Erciş Ülker, geçtiğimiz gün mantar toplamak için Ahlan mevkiine gitti. Mantar toplamanın ardından dönüş yoluna geçen Ülker, yolda aç ve susuz kaldığı için bitkin düşen yavru karaca ile karşılaştı. Yavru karacanın o haliyle orada ölüme terk etmek istemeyen Ülker, karacayı alarak evin yolunu tuttu. Evine getirdiği karacanın karnını doyuran Ülker, adeta bebek gibi karacaya baktı. Durumun bildirilmesi üzerine yavru karaca doğal yaşamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alındı.

"Su verdim kendine geldi"

Erciş Ülker, ilk gördüğünde yavru karacanın öldüğünü düşündüğünü söyleyerek, "Emekliyim. Devamlı ormana mantar toplamaya gidiyorum. Bu yavru karacayı ormanda otlar içinde bitkin halde buldum. Önce ölmüş sandım. Dokunduğumda hareket etti. Ama çok aç susuş kalmıştı. Annesi tarafından terk edilmişti. Birkaç gün aç susuz kalmış. Aldım arabaya götürüp su verdim. Kendine geldi. İlçeye getirdim" dedi. - SİVAS