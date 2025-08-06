Söğüt Belediyesi\'nden Cadde ve Sokaklarda Bakım Onarım Çalışmaları

Söğüt Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda tespit edilen bozuk yol, kaldırım ve benzeri sorunları yerinde inceleyerek çözüm odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Sahada aktif olarak görev yapan ekipler, zarar görmüş alanların bakım ve onarımını titizlikle gerçekleştiriyor. Bu kapsamda vatandaşların da sürece katkı sunması amacıyla WhatsApp İhbar Hattı devreye alındı. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un öncülüğünde yürütülen uygulama ile ilçe sakinleri, karşılaştıkları yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi sorunlarını kolaylıkla belediyeye iletebiliyor. Vatandaşlar, +90 535 961 50 52 numaralı WhatsApp İhbar Hattı üzerinden fotoğraf ve konum paylaşarak sorunların çözümüne katkı sağlayabiliyor. Başkan Durgut, "Birlikte daha güzel bir Söğüt için çalışıyoruz. Hemşerilerimizin desteğiyle ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmeye kararlıyız" dedi. - BİLECİK