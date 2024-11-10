Söğüt'te ekipler tarafından mazgal bakımları gerçekleştiriliyor.
Söğüt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki mazgal bakımları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde yaklaşan kış ayı öncesi ilçenin önemli noktalarındaki mazgallarda bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Söğüt'te Mazgal Bakımları Yapıldı - Son Dakika
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