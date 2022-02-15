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Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden "Sevgi Aşı" etkinliği - Son Dakika

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden "Sevgi Aşı" etkinliği

15.02.2022 16:29
Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden "Sevgi Aşı" etkinliği

Türk kültürünün unutulmaya yüz tutmuş geleneklerinden biri olan 'Dede Aşı' geleneği, Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından bir kez daha 'Sevgi Aşı'na dönüştü.

Türk kültürünün unutulmaya yüz tutmuş geleneklerinden biri olan 'Dede Aşı' geleneği, Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından bir kez daha 'Sevgi Aşı'na dönüştü.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle geleneksel hale getirilen sevgi aşı etkinliği Söke Kent Konseyi'nin tarihi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan binası önünde yapıldı. Pişirilen dede aşı, katılımcılara dağıtıldı. Etkinliğe Söke Belediye Başkan Vekili Faik Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört Birlik, Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu başta olmak üzere Kent Konseyi üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Söke Belediyesi Şehir Bandosu'nun dinletisi ile renklenen etkinlik oldukça keyifli geçti.

Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu; "Geçmişte mahalle kültürümüzde yer alan dede aşını, Sevgililer Günü'nde 'Sevgi Aşı' yaptık. Çocukluğumuzdaki sohbet ve komşuluk ilişkilerini gelecek nesillere aktarmak istedik. Bu etkinliğimizi geleneksel hale dönüştürdüğümüz için mutluyuz" dedi.

Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört Birlik ise; "Komşuluk kültürü için geçmişte çok önemli olan, çocukluğumuzun unutulmaz anıları arasında yer alan dede aşı geleneğini bugün sürdürebilmek oldukça keyifli. Özellikle etkinliğe katılan çocuklarımıza böylesi güzel bir duyguyu ve paylaşma bilincini yaşatıyoruz. Etkinliğimize destek veren ve katılan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Dede Aşı Nedir?"

Bir ahi geleneği olarak bilinen dede aşı; bir dileğin gerçekleşmesi durumunda pişirilen ve başta çocuklar olmak üzere komşulara dağıtılan etli bulgur pilavıdır. Çocuklar genelde evlerinden aldıkları kendi kaşıklarıyla dede aşı pişirilen eve davet edilirler. Komşuluk ve paylaşma anlamında birçok bölgede Türk Kültürü'nün önemli ve geleneksel adetleri arasında yer almaktadır. - AYDIN

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden Sevgi Aşı etkinliği
Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden Sevgi Aşı etkinliği
Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden Sevgi Aşı etkinliği

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Sevgililer Günü, Kent Konseyi, Türk, Aşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden 'Sevgi Aşı' etkinliği - Son Dakika


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