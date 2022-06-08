Son arzusu Almanya'daki çocuklarını ve torunlarını görmekti! Türkiye'den Frankfurt'a giden yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son arzusu Almanya'daki çocuklarını ve torunlarını görmekti! Türkiye'den Frankfurt'a giden yaşlı kadın hayatını kaybetti

08.06.2022 17:42
Son arzusu Almanya'daki çocuklarını ve torunlarını görmekti! Türkiye'den Frankfurt'a giden yaşlı kadın hayatını kaybetti

Pandemi sebebiyle 3 yıldır Türkiye'ye gelemeyen 10 çocuğunu ve 43 torunu görmek için Almanya'ya gitmeyi isteyen 85 yaşındaki kadın, bu arzusunu gerçekleştirdikten sonra yaşamını yitirdi. Almanya'ya giderek çocukları ve torunları ile hasret gideren yaşlı kadın, Frankfurt'taki büyük oğlunun yanında hayata gözlerini yumdu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan oğlu Mahmut Zeyrek ile birlikte yaşayan 11 çocuk ve 47 torun sahibi Havva Zeyrek, yaklaşık 3 yıl önce başlayan pandemi nedeniyle Almanya'da bulunan 10 çocuğu ve 43 torununa göremedi.

HER BİR ÇOCUĞUNUN EVİNDE 10 GÜN KALDI

3 yıldır çocuklarının ve torunlarının hasretini ile yanan 85 yaşındaki Havva Zeyrek, daha fazla dayanamayınca çocuklarını ve torunlarını bir kez daha görebilmek için 3 ay önce Almanya'ya gitti. Her bir çocuğunun evinde 10-15 gün kalarak hasret gideren Havva Zeyrek, son ise olarak Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan büyük oğlu Hacı Zeyrek'in evine giderek buradaki torunlarını da son kez gördü.

CENAZESİ GAZİANTEP'E GETİRİLDİ

Çocuklarını ve torunlarını bir kez daha görebilmek için gittiği Almanya'da son nefesini veren Havva Zeyrek'in ölüm sebebi yaşlılığa bağlı organ yetmezliği olarak belirlendi. Gaziantep'te faaliyet gösteren Arabanlı İnşaatçı Hayırsever İş İnsanı Sait Zeyrek'in yengesi olan Havva Zeyrek'in cenazesi işlemlerinin ardından hava yolu ile uçakla Gaziantep'e getirildi.

Son arzusu çocukları ve torunlarıyla hasret gidermek olan yaşlı kadın, hayalini gerçekleştirdikten sonra hayatını kaybetti

BELEDİYE BAŞKANI DA CENAZEYE KATILDI

Yaşlı kadının cenazesi Araban ilçesi Akbudak kırsal mahallesi mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye işadamı Sait Zeyrek'in yanı sıra Araban Belediyesi Başkanı Yardımcısı Yusuf Uğur, STK temsilcileri, çocukları, torunları ve sevenleri katıldı.

Son arzusu çocukları ve torunlarıyla hasret gidermek olan yaşlı kadın, hayalini gerçekleştirdikten sonra hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Gaziantep, Frankfurt, Almanya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son arzusu Almanya'daki çocuklarını ve torunlarını görmekti! Türkiye'den Frankfurt'a giden yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son arzusu Almanya'daki çocuklarını ve torunlarını görmekti! Türkiye'den Frankfurt'a giden yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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