Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait BE-200CS amfibi uçağı, Türkiye 'ye gitmek üzere Haydar Aliyev Havalimanı'ndan yola çıktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'in talimatı doğrultusunda Türkiye'deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla yola çıkan BE-200 CS amfibi uçağı 11 kişilik ekiple Muğla'nın Dalaman Havalimanı 'na akşam saatlerinde iniş yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Son dakika... Azerbaycan'ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla'ya geldi - Son Dakika

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