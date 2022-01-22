Son dakika haber... Fatih'te "Fotoğrafın Gör Dediği" yarışmasında kazananlar ödüllerini aldı - Son Dakika

Fatih'te "Fotoğrafın Gör Dediği" yarışmasında kazananlar ödüllerini aldı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından bu yıl 2'incisi düzenlenen "Fotoğrafın Gör Dediği" adlı fotoğraf yarışmasının hem ödül töreni hem de sergisi düzenlendi.

Fatih Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı işbirliğinde "Fotoğrafın Gör Dediği" adlı yarışmanın bu yıl ikincisi düzenlendi. Yarışmada dereceye giren vatandaşlar, Kadırga Sanat Galerileri'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Bu yıl gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasına, "Serbest Vizör" kategorisinde 426 kişi bin 478 fotoğraf, "Çek Kurgula Yarış" kategorisinde 121 fotoğrafçı 325 fotoğraf ile "Foto Öykü" kategorisinde ise 170 fotoğrafçı bin 675 fotoğraf ile yarışmaya katılırken "Video" kategorisinde 28 yarışmacı 49 video ile yarışmada yerini aldı. Seçici Kurul Üyeleri tarafından fotoğraf ve videolar titizlikle değerlendirildi. Dereceye giren yarışmacılar ise düzenlenen törende İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına ve AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin'den ödüllerini aldı.

Ödül törenine katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih ilçesinin tarihi ve ilham veren bir yer olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Bu sene ikinci fotoğraf sergimizi yaptık. Gerçekten birçok fotoğraf sanatçımız bu yarışmaya katıldılar. Fatih ilham veren bir yer, tarihi bir mekan. Fotoğrafçılar dolayısıyla burada binlerce fotoğraf çektiler. Dört ayrı kategoride yarışma yapıldı. Bugün hem onların yarışma ödülü verildi hem de sergimiz açıldı. Kültürün, sanatın, eğitimin de en önemli yerlerinden bir tanesi Fatih.