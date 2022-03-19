Son dakika haber... Kütahyalı itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi, dualarla anıldı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kütahyalı itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi, dualarla anıldı

19.03.2022 18:33
Son dakika haber... Kütahyalı itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi, dualarla anıldı

Son dakika gelişmesine göre Kütahya'da, arazi yangınına müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi, dualarla anıldı.

Kütahya'da, arazi yangınına müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi, dualarla anıldı.

Görevi esnasında geçirdiği kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 189 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 5 Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybeden itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi için mevlit programı düzenlendi.

Ulu Cami'deki mevlit programına katılan Vali Ali Çelik, aileye başsağlığı dileklerini yineledi ve merhum Tetikişçi'ye Allah'tan rahmet diledi.(EFE-) - KÜTAHYA

Son dakika haber... Kütahyalı itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi, dualarla anıldı

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Kütahya, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Kütahyalı itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi, dualarla anıldı - Son Dakika


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