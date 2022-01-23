Üye Girişi
Son dakika haber! Tedavi olmak için Aydın'dan Tekden Hastanesi'ne geldi - Son Dakika

Son dakika haber! Tedavi olmak için Aydın'dan Tekden Hastanesi'ne geldi

23.01.2022 21:23

Son dakika habere göre - Tedavi olmak için Aydın'dan Tekden Hastanesi'ne geldi Aydın'dan böbrek ağrıları ve idrar yapamama şikayetinden dolayı Denizli'ye gelen 79 yaşındaki Osman Damat, Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç'ın yaptığı başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

- Tedavi olmak için Aydın'dan Tekden Hastanesi'ne geldi

DENİZLİ - Aydın'dan böbrek ağrıları ve idrar yapamama şikayetinden dolayı Denizli'ye gelen 79 yaşındaki Osman Damat, Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç'ın yaptığı başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Aydın'nın Söke ilçesinde yaşayan hasta, böbreklerinde taş ve prostat rahatsızlığından dolayı Tekden Hastanesi'ne başvurdu. Burada Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç'ın yaptığı tahlillerde böbreğinde ve mesanesinde taşların olduğu saptandı. 79 yaşında ve çeşitli nörolojik hastalıkları da bulunan hastanın yaklaşık iki buçuk saat süren ameliyatında böbreğindeki ve mesanesindeki taşlar temizlenirken prostatı da temizlenerek sağlığına kavuştu. Yapılan başarılı operasyon sonrasında hasta kısa sürede sağlığına kavuştu.

"Ciddi şekilde nörolojik ve akciğer problemleri vardı"

Böbreğin içerisinde apse olduğunu da belirten Dr. Ali Gürağaç, "Osman amca bize Aydın Söke'den uzun süredir yaşadığı sıkıntılardan dolayı müracaat etti. Hastaya yaptığımız tahlillerde sol böbreğinin çıkışında, böbreğin içinde, mesanede büyükçe taşları ve büyük bir prostat dokusu ile karşılaştık. Hastamıza ameliyat kararı verdik. Yaklaşık iki buçuk saat süren bir ameliyatla böbrek kanalındaki ve böbreğin içindeki taşları temizledik. Ameliyat sırasında yaklaşık 300 cc pürülan mayi boşaldı. Böbreğin içinde yoğun şekilde olan apse odaklarını temizledikten sonra mesanedeki taşları da temizledik. Daha sonra prostatı plazmakinetik yöntemiyle ameliyat ettik. Amcanın ciddi şekilde nörolojik ve akciğer problemleri vardı. Ameliyattan sonra yoğun bakım süreci riski de söz konusuydu ama çok şükür hastamızı servise alarak tedavisine devam ettik. Kendisi şu an gayet iyi durumda. Enfeksiyon tedavisi devam ediyor. Onu da tamamladıktan sonra kendisini sağ salim bir şekilde taburcu edeceğiz" dedi.

"Babamın son zamanlarda çok fazla ağrıları oluyordu"

Çeşitli nörolojik problemleri ve akciğer hastalıkları olan Aydın'ın Söke ilçesinden Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Kliniğine başvuran Osman Damat'ın kızı Fatma Hanım, "Babamın uzun süredir böbrek ağrıları mevcuttu. İdrar yapmada güçlük çekiyordu. Aynı zamanda Binswanger dediğimiz demans rahatsızlığı olan babamın idrarını yapamama gibi sıkıntıları başladı. Bu yüzden Söke'den Denizli Tekden Hastanesi Üroloji doktoru Op. Dr. Ali Gürağaç'a geldik. İyi ki gelmişiz. Doktorumuza da Tekden Hastanesi'ne de çok teşekkür ederiz" dedi.

Son dakika haber! Tedavi olmak için Aydın'dan Tekden Hastanesi'ne geldi
Son dakika haber! Tedavi olmak için Aydın'dan Tekden Hastanesi'ne geldi
Son dakika haber! Tedavi olmak için Aydın'dan Tekden Hastanesi'ne geldi

YORUMLAR
500

Ameliyat, Denizli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Tedavi olmak için Aydın'dan Tekden Hastanesi'ne geldi - Son Dakika


İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı         
10:38
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27

Son Dakika Haberleri
21:07 Son Dakika: İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede-Düzce arası kesim yoğun kar yağışı sebebiyle tüm araç geçişlerine kapatıldı
21:05 İşte KKTC'de erken seçimin ilk sonuçları! İki parti, hükümeti kurmaya çok yakın
21:03 Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendi
20:50 Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi
20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusuna Fatma Şahin'in yanıtı mikrofon açık kalınca ortaya çıktı
20:35 Akıncı TİHA'nın da ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı
20:07 Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarışı tüm Türkiye konuşuyor
19:53 THY, İstanbul'daki 31 seferini iptal etti
19:36 Küçükçekmece Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor
19:30 Son Dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 21:31:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Tedavi olmak için Aydın'dan Tekden Hastanesi'ne geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement