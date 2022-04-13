Son dakika haber: Vali Çağatay, polis adaylarıyla iftar yaptı - Son Dakika
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Son dakika haber: Vali Çağatay, polis adaylarıyla iftar yaptı

13.04.2022 13:18
Son dakika haber: Vali Çağatay, polis adaylarıyla iftar yaptı

Son dakika haberlerine göre Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, POMEM Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kazım Kaman ve müdür yardımcıları tarafından karşılanan Vali Çağatay, polis okulu öğrencilerini selamladı. İftarın ardından polis adaylarıyla sohbet ederek eğitim süreçlerine ilişkin bilgi alan Vali Çağatay, öğrencilere eğitimlerinde başarılar diledi.

Bitlis POMEM Müdürlüğünde düzenlenen iftar programına Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Demirhan, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, POMEM Müdürü Kazım Kaman, kurum müdürleri ve polis okulu öğrencileri katıldı. - BİTLİS

Son dakika haber: Vali Çağatay, polis adaylarıyla iftar yaptı
Son dakika haber: Vali Çağatay, polis adaylarıyla iftar yaptı
Son dakika haber: Vali Çağatay, polis adaylarıyla iftar yaptı

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Bitlis, POMEM, Polis, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Vali Çağatay, polis adaylarıyla iftar yaptı - Son Dakika


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