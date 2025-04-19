Sosyal Medya Aşkı 535 Bin TL'ye Mal Oldu - Son Dakika
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Sosyal Medya Aşkı 535 Bin TL'ye Mal Oldu

Sosyal Medya Aşkı 535 Bin TL\'ye Mal Oldu

Kayseri'de N.K., sosyal medyada tanıştığı dolandırıcılar yüzünden 535 bin TL kaybetti.

19.04.2025 10:34
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Kayseri'de yaşayan bir şahıs, aşık olduğu kişiyle bir araya gelmek için çözüm ararken sosyal medya üzerinden gördüğü bir hesap tarafından 535 bin TL dolandırıldı.

Kayseri'de yaşayan N.K.; aşık olduğu kişi ile bir araya gelebilmek için çözüm yolu ararken, sosyal medya platformu üzerinden bir hesapla karşılaştı. Hesap sahibinin kendilerini bir araya getirebileceğini söylemesi üzerine iletişime geçen N.K., daha sonra kendisinden istenilenleri yapmaya başladı. Hesap sahibinin kendisinden malzeme adı altında istediği 135 bin TL'yi 9 parça halinde farklı hesaplara gönderdikten sonra çözüm bulamayınca başka bir kişiye yönlendirildi. İletişime geçtiği kişiye de 400 bin TL gönderen N.K., paraların kendisine iade edilmesinin istendiği sırada sahte dekont ile 52 bin TL tutarında masraf gösterilmesinin ardından şüphelenerek şahıslardan şikayetçi oldu.

Para gönderilen hesapların büyük ihtimalle kiralık sahte hesaplar olduğunu söyleyen Avukat Ozan Özgür Coruk, "Müvekkilim sosyal medya üzerinden gönül ilişkisi yaşadığı bir kişinin neden kendisi ile sormuş. Daha sonra kendisine bir bağlama büyüsü yapıldığını söylemişler. Bu büyüyü de bozdurabilmek için bir malzeme listesi verilmiş. Kurban parası istenmiş, Afrika'da kuyu açılacağı söylenmiş ve bu şekilde kendisinden de 2025 yılının Ocak ayına kadar 135 bin TL para alınmış. Daha sonra da bu büyünün yanlış olduğu bir başka hoca tarafından dile getirilmiş ve bu şekilde de kendisinden toplamda 400 bin TL daha para istenmiş. 400 bin TL'yi geri iade etmek için ise 52 bin TL masraf olduğu söylenmiş ve bu aşamada müvekkil artık bunların dolandırıcı olduğuna kanaat getirmiş. Müvekkilimin dini inançları üzerinden iradesi sakata uğratılmıştır. Bu suç tipi Türk Ceza Kanunu'nun 158. Maddesi'nde düzenlenmiş olan nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Müvekkilimin para gönderdiği hesaplar da bu kişiler adına kayıtlı değil. Yüksek ihtimalle bu kiralık hesap dediğimiz bilişim suçlarında kullanılan hesaplara ait. Bu hesap sahipleri çok ağır cezalar almaktadır. Farklı ceza mahkemelerinde yargılanıp onlarca mahkemeden 50-100 yıl gibi cezalar alabilmektedir. Biz bu konuda bilişim savcılığına şikayette bulunduk. Birimler konu ile ilgili olağanüstü çalışmalar yapmaktaysa da bazen bu suçlular maalesef yakalanamamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Mümkün mertebe böyle bir olayda avukattan yardım istemelerini tavsiye ederiz" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sosyal Medya Aşkı 535 Bin TL'ye Mal Oldu - Son Dakika

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