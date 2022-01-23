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Sosyal medya fenomeni 'Laz dayı' gülmekten kırıp geçiriyor - Son Dakika

Sosyal medya fenomeni 'Laz dayı' gülmekten kırıp geçiriyor

23.01.2022 10:14
Sosyal medya fenomeni 'Laz dayı' gülmekten kırıp geçiriyor

Rizeli sosyal medya fenomeni "laz dayı" lakaplı 57 yaşındaki Ahmet Aksu, sosyal medyada yayınladığı videolarda doğallığıyla izleyenleri güldürüyor.

Rizeli sosyal medya fenomeni "laz dayı" lakaplı 57 yaşındaki Ahmet Aksu, sosyal medyada yayınladığı videolarda doğallığıyla izleyenleri güldürüyor. Köyde eşiyle birlikte yaşayan "laz dayı" geçimini sosyal medyadan sağlıyor.

Rize'nin merkeze bağlı Muradiye Beldesi'ne bağlı Kömürcüler Köyü Şehit Hasan Aksu Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Aksu, gündemdeki olaylara ilişkin konulara Karadeniz mizahını katarak çektiği videolar sosyal medyada büyük ilgi görüyor. 40 yıl İstanbul'da yaşayan ve çeşitli işlerde çalışan Ahmet Aksu, köye dönüş yaptıktan sonra, sosyal medya ile tanıştı. Doğallığı ile ön plana çıkan 'Laz dayı'nın videoları binlerce insan tarafından severek izleniyor. Doğaçlama videolar çeken Ahmet Aksu, geçimini sosyal medyadan elde ettiği kazançla sağlıyor. Hayvanları ve tavukları ile köyde doğal bir yaşam süren Ahmet Aksu, bundan sonraki hayatını köyde devam ettirmeye kararlı.

İnsanlar doğallığımızı sevdi

Hayatının büyük bir bölümünü İstanbul'da geçirdiğini belirten Aksu, "İstanbul'da 40 yıl yaşadım. Kahvecilik yaptım orada. İstanbul'da ticaret amaçlı birçok işte çalıştım. Sonra eşimle köye dönmeye karar verdik. 3 yıldır burada yaşıyoruz. Buraya geldikten sonra inek, tavuk aldık. Doğal yaşıyoruz burada. Doğal besleniyoruz. İkametim İstanbul'da olduğu için oy kullanmaya gitmiştim. Bizi İstanbul'a götüren otobüs geri getirmedi. Orada bir video çektim çok yayıldı. Böyle bir şey beklemiyordum. Sadece durumumu dile getirmek istemişti. Daha sonra bir kaç video çekince doğallığımız insanların hoşuna gitti. Sosyal medya hesaplarımızda yaklaşık 30 bin takipçim var. Videolarım çok fazla izleniyor. Benim şuanda geçimim sosyal medyadan. Emekli değilim. Sosyal medyadan rahat bir şekilde geçiniyorum. Bu işi dürüst bir şekilde yaparsan kazanabilirsin. Dürüst bir şekilde içimizden geldiği gibi davranıyoruz. Yapmacıklık yok bizde. Zaten izleyenler bunu görüyor. Takipçilerimiz bize sosyal medyada 'laz dayı' demeye başlayınca adımız laz dayı kaldı. Herkes bizi bu şekilde biliyor. Tanınırlığımız arttı. İnsanlar bizi seviyor. Bu ilgiden bizde mutlu oluyoruz. Videolarımızda kendi bakış açımıza göre olaylara değiniyoruz. İnsanlar doğallığımız seviyor. İnsanları bizleri desteklemeye davet ediyoruz" dedi. - RİZE

Sosyal medya fenomeni 'Laz dayı' gülmekten kırıp geçiriyor
Sosyal medya fenomeni 'Laz dayı' gülmekten kırıp geçiriyor
Sosyal medya fenomeni 'Laz dayı' gülmekten kırıp geçiriyor
Sosyal medya fenomeni 'Laz dayı' gülmekten kırıp geçiriyor
Sosyal medya fenomeni 'Laz dayı' gülmekten kırıp geçiriyor
Sosyal medya fenomeni 'Laz dayı' gülmekten kırıp geçiriyor

YORUMLAR
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Ahmet Aksu, İstanbul, Medya, Rize, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sosyal medya fenomeni 'Laz dayı' gülmekten kırıp geçiriyor - Son Dakika


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