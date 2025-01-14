Sultangazi\'de Yeni Çok Fonksiyonlu Hizmet Tesisi Açılıyor

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Sultangazi Belediyesi, vatandaşın birçok ihtiyacını tek bir çatı altında karşılayabileceği mahalle tesislerine her geçen gün yenisini ekliyor. Esentepe Mahallesi'ne, vatandaşlara farklı alanlarda hizmet verecek çok fonksiyonlu bir hizmet tesisi daha kazandırılıyor.

Sultangazi Belediyesi, vatandaşın farklı ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabileceği hizmet tesislerinin sayısını artırıyor. Esentepe Mahallesi'ne içerisinde atölyeden dersliğe, taziye salonundan spor salonunu başta olmak üzere çok fonksiyonlu bir tesis daha kazandırılıyor. Yapımı neredeyse tamamlanan tesisin kısa bir süre içerisinde vatandaşın hizmetine açılması planlanıyor.

Birçok hizmet bir arada

Esentepe Hizmet Tesisinin içerisinde ilçe sakinlerine hobilerini mesleğe çevirme imkanı tanıyan, farklı branşlarda eğitim verecek atölye yer alıyor. Gençlerin rahatça ders çalışabilecekleri bir de kütüphane bulunuyor.

Kadınlara özel spor salonu

Kadınlara özel Spor Salonu; sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamaya yardımcı oluyor. Alanında uzman eğitmenler, kadınların farklı branşlarda spor yapmasına yardımcı olacak.

Taziye geleneği yaşatılıyor

Kültürümüzün önemli bir parçası olan taziye kültürünün yaşatılması, cenaze sahibine destek olunması amacıyla tesiste taziye salonları da bulunuyor. Ayrıca tesiste muhtarlık ve kafeterya da yer alıyor.

"Hizmet Tesisleri mahallelerimiz için çok önemli"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çok fonksiyonlu hizmet tesislerine bir yenisini daha ekliyoruz. Esentepe Hizmet Tesisinde artık sona yaklaştık. İlçemiz için çok faydalı olan hizmet tesislerimizden binlerce komşumuz yararlanıyor. Mahalle sakinlerimiz kendi mahallelerinden dışarıya çıkmadan birçok işini halledebiliyor. Hedefimiz çok fonksiyonlu hizmet tesislerimizin sayısını daha da artırmak. Esentepe Mahallemizde geçtiğimiz yıl Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'ni hizmete açmıştık. Bu yıl bu mahallemize ikinci kültür merkezimizi de kazandırmış oluyoruz. Vatandaşımıza birçok hizmeti tek bir çatı altında sunacak olan Esentepe Hizmet Tesisimiz şimdiden komşularımıza hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL