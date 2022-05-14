Sümer Mahallesi'ne yeni bir park daha yapıldı - Son Dakika
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Sümer Mahallesi'ne yeni bir park daha yapıldı

14.05.2022 12:29
Sümer Mahallesi'ne yeni bir park daha yapıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi'nde içerisinde yürüyüş yolları, dinlenme ve yeşil alanlar, çocuk oyun alanları ve futbol sahasının bulunduğu parkın yapımı tamamlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi'nde içerisinde yürüyüş yolları, dinlenme ve yeşil alanlar, çocuk oyun alanları ve futbol sahasının bulunduğu parkın yapımı tamamlandı.

Sümer Mahallesi'nde uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan Güler Sokak üzerindeki kanalın her iki tarafında bir süre önce başlatılan çevre düzenleme ve park çalışmaları bitti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ıslah edilen kanalın her iki tarafında oluşturulan yeşil bant içerisinde yürüyüş yolları yapıldı. Aydınlatma sistemi ile mahalle sakinlerinin hem gündüz hem de akşam vakitlerinde yürüyüş yapmalarına olanak sağlanan kanalın her iki yönüne ayrıca kent mobilyaları yerleştirildi. Kanalın üst bölümüne ise yine belediye ekiplerince çocuklar için oyun alanı ve sentetik çim futbol sahası yapıldı. İçerisinde çok sayıda çeşitli türde çiçek ve süs bitkilerinin de bulunduğu parka mahalle sakinleri için spor kondisyon aletleri de yerleştirildi.

'Mahalle Sakinleri ve Çocuklardan Tam Not'

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da yapımı tamamlanan parkta incelemelerde bulundu. Parka aileleri ile birlikte vakit geçiren vatandaşlarla sohbet eden Savran, çocuklarla yeni yapılan suni çim futbol sahasında futbol oynadı. Parkın yapımın duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ve çocuklar Başkan Savran'a teşekkür etti. Geçtiğimiz yılın son aylarında Sümer Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kanal etrafında yürüyüş yolları oluşturarak yeni bir park kazandırma sözü verdiğini hatırlatan Savran, verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Savran, 2022 yılı içerisinde Nevşehir'de birçok mahallede 15'i aşkın yeni parkın yapımını tamamlayacaklarını ve bunun yanında 15 mevcut parkı yenileyeceklerini açıkladı. - NEVŞEHİR

Sümer Mahallesi'ne yeni bir park daha yapıldı
Sümer Mahallesi'ne yeni bir park daha yapıldı
Sümer Mahallesi'ne yeni bir park daha yapıldı
Sümer Mahallesi'ne yeni bir park daha yapıldı
Sümer Mahallesi'ne yeni bir park daha yapıldı
Sümer Mahallesi'ne yeni bir park daha yapıldı
Sümer Mahallesi'ne yeni bir park daha yapıldı

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Sümer Mahallesi, Nevşehir, Futbol, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sümer Mahallesi'ne yeni bir park daha yapıldı - Son Dakika


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