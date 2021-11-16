Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

28 yaşındaki genç mimarın vahşice öldürülmesiyle büyük acı yaşayan ailenin Ankara'daki evine giden Bayraktar, acılı anne Beyhan Cengiz ve baba Avni Cengiz'e üzüntülerini ileterek, katilin cezasız kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Acılı anne, ziyarette Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a uzun uzun sarıldı. "Acımı odaya kilitledim. Diğer anneler benim gibi yanmasın diye ayakta duruyorum. Annelik görevim bitmedi" dedi.

Anne Cengiz "Düzeleceğini bilsem, imanlı olacağını bilsem affetmeye bile razıyım ama bunun idam edilmesi lazım. Düşmanım yok ama Allah düşmanıma bile böyle acı vermesin" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu. Dua edildi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar anne Beyhan Cengiz'e bir Kur'an-ı Kerim hediye etti. Derin üzüntü içindeki anne Kur'an'ı öperek aldı. Kızının, çeyizine ilk olarak bir Kur'an-ı Kerim koyduğunu ifade etti.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ellerini tutan Beyhan Cengiz "Bugün kızım burada olacaktı. Şu anda senin elini tuttuğum gibi onun ellerini tutacaktım." dedi.

Anne Beyhan Cengiz'i gözyaşları içinde dinleyen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, hukuki süreci takip ettiklerini, ailenin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin tam da bu amaçla kurulduğunu belirten Erdoğan Bayraktar, korkunç cinayetle ilgili olarak hukuki süreci takip ettiklerini ve davaya müdahil sıfatıyla katılarak katilin en ağır ceza ile cezalandırılması amacıyla çalışacaklarını ifade etti.

Maktul Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak da taziye evindeydi. Mızrak'a da taziye dileklerini ileten Bayraktar, saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması için, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarının tekrar altını çizdi.

Cengiz ailesinin yakınları ise genç kızın saldırıya uğradığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya ve haber sitelerinden kaldırılmasını isteyerek "Annesi bu görüntüleri izlerse nasıl yaşayacak? Görüntülerin tamamı internetten silinsin" ricasında bulundu. - İSTANBUL