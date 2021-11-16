Üye Girişi
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

16.11.2021 00:57
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

28 yaşındaki genç mimarın vahşice öldürülmesiyle büyük acı yaşayan ailenin Ankara'daki evine giden Bayraktar, acılı anne Beyhan Cengiz ve baba Avni Cengiz'e üzüntülerini ileterek, katilin cezasız kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Acılı anne, ziyarette Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a uzun uzun sarıldı. "Acımı odaya kilitledim. Diğer anneler benim gibi yanmasın diye ayakta duruyorum. Annelik görevim bitmedi" dedi.

Anne Cengiz "Düzeleceğini bilsem, imanlı olacağını bilsem affetmeye bile razıyım ama bunun idam edilmesi lazım. Düşmanım yok ama Allah düşmanıma bile böyle acı vermesin" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu. Dua edildi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar anne Beyhan Cengiz'e bir Kur'an-ı Kerim hediye etti. Derin üzüntü içindeki anne Kur'an'ı öperek aldı. Kızının, çeyizine ilk olarak bir Kur'an-ı Kerim koyduğunu ifade etti.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ellerini tutan Beyhan Cengiz "Bugün kızım burada olacaktı. Şu anda senin elini tuttuğum gibi onun ellerini tutacaktım." dedi.

Anne Beyhan Cengiz'i gözyaşları içinde dinleyen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, hukuki süreci takip ettiklerini, ailenin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin tam da bu amaçla kurulduğunu belirten Erdoğan Bayraktar, korkunç cinayetle ilgili olarak hukuki süreci takip ettiklerini ve davaya müdahil sıfatıyla katılarak katilin en ağır ceza ile cezalandırılması amacıyla çalışacaklarını ifade etti.

Maktul Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak da taziye evindeydi. Mızrak'a da taziye dileklerini ileten Bayraktar, saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması için, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarının tekrar altını çizdi.

Cengiz ailesinin yakınları ise genç kızın saldırıya uğradığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya ve haber sitelerinden kaldırılmasını isteyerek "Annesi bu görüntüleri izlerse nasıl yaşayacak? Görüntülerin tamamı internetten silinsin" ricasında bulundu. - İSTANBUL

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Erdoğan Bayraktar, Başak Cengiz, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika


Son Dakika

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı 00:38 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı 00:25 Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi 22:50 Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi
Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı 22:23 Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı 21:37 Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün 19:37 AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit 18:56 Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:35 Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı

Son Dakika Haberleri
00:58 Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak
00:38 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı
00:32 AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var
00:25 Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı
00:14 Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! 50 kilogramlık çuvalın fiyatı 265 lirayı aştı
23:58 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde
23:57 Mehmetçik'in, terör örgütü PKK'nın "Girilemez" dediği mağaraları yerle yeksan ettiği görüntüler paylaşıldı
23:25 Pasaport alacaklar dikkat! Harç ücretine rekor seviyede zam geliyor
22:50 Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi
22:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu
Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak         
00:58
AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var         
00:33
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde         
23:59
Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti         
22:39
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu         
22:06
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi         
19:37
AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti         
18:25
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 01:17:09. #1.13#
SON DAKİKA: Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement