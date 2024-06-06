Sungurlu'da Dilencilere Yönelik Denetimler Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sungurlu'da Dilencilere Yönelik Denetimler Devam Ediyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor. İlçenin birçok noktasında yapılan denetimlerde dilenciler hakkında yasal işlem yapılırken, topladıkları paralara da el konuldu. Denetimlerde 1 dilencinin üzerinden çıkan bin 800 TL'ye el konulurken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 33. Madde hükmüne istinaden 979 TL idari para cezası uygulandı. Yaklaşan kurban bayramı öncesi denetimlerin artacağını belirten zabıta Müdürlüğü; 'İlçenin işlek sokak ve caddelerden toplanan dilencilerin üst araması yapılarak, üzerlerinde çıkan paralara el konup, Kabahatler Kanununa göre işlem yapılıyor. Bu konuda vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor, bu şahıslara para verilmemesini istiyoruz. Bu kişilere para verildiği sürece dilenciliğe, duygu istismarına devam ediyorlar. Vatandaşlarımızdan bu tür haksız kazanç elde etmek isteyen kişilere itibar etmemelerini, Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulunmalarını rica ediyoruz' denildi. - ÇORUM

06.06.2024 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor.

İlçenin birçok noktasında yapılan denetimlerde dilenciler hakkında yasal işlem yapılırken, topladıkları paralara da el konuldu. Denetimlerde 1 dilencinin üzerinden çıkan bin 800 TL'ye el konulurken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 33. Madde hükmüne istinaden 979 TL idari para cezası uygulandı.

Yaklaşan kurban bayramı öncesi denetimlerin artacağını belirten zabıta Müdürlüğü; "İlçenin işlek sokak ve caddelerden toplanan dilencilerin üst araması yapılarak, üzerlerinde çıkan paralara el konup, Kabahatler Kanununa göre işlem yapılıyor. Bu konuda vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor, bu şahıslara para verilmemesini istiyoruz. Bu kişilere para verildiği sürece dilenciliğe, duygu istismarına devam ediyorlar. Vatandaşlarımızdan bu tür haksız kazanç elde etmek isteyen kişilere itibar etmemelerini, Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulunmalarını rica ediyoruz" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Sungurlu, Kurban, Zabıta, Çorum, Güvenlik, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sungurlu'da Dilencilere Yönelik Denetimler Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:15:35. #1.12#
SON DAKİKA: Sungurlu'da Dilencilere Yönelik Denetimler Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement