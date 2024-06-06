Sungurlu'da Dilencilere Yönelik Denetimler Devam Ediyor

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor.

İlçenin birçok noktasında yapılan denetimlerde dilenciler hakkında yasal işlem yapılırken, topladıkları paralara da el konuldu. Denetimlerde 1 dilencinin üzerinden çıkan bin 800 TL'ye el konulurken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 33. Madde hükmüne istinaden 979 TL idari para cezası uygulandı.

Yaklaşan kurban bayramı öncesi denetimlerin artacağını belirten zabıta Müdürlüğü; "İlçenin işlek sokak ve caddelerden toplanan dilencilerin üst araması yapılarak, üzerlerinde çıkan paralara el konup, Kabahatler Kanununa göre işlem yapılıyor. Bu konuda vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor, bu şahıslara para verilmemesini istiyoruz. Bu kişilere para verildiği sürece dilenciliğe, duygu istismarına devam ediyorlar. Vatandaşlarımızdan bu tür haksız kazanç elde etmek isteyen kişilere itibar etmemelerini, Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulunmalarını rica ediyoruz" denildi. - ÇORUM