Susurluk'ta İmam Hatip Lisesi İnşaatı Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Susurluk'ta İmam Hatip Lisesi İnşaatı Sürüyor

Susurluk\'ta İmam Hatip Lisesi İnşaatı Sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Susurluk'ta yapımı devam eden İmam Hatip Lisesi projesinde incelemeler yapıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapımı devam eden İmam Hatip Lisesi projesinde çalışmalar sürüyor.

Susurluk Kaymakamı Turgut Gülen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Akoğlan, okulun inşaat alanını ziyaret ederek şantiyede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Gülen ve Akoğlan, incelemeleri sırasında projenin mevcut durumu ve çalışmaların ilerleme süreci hakkında yüklenici firma ile teknik ekipten bilgi aldı. Şantiyede yürütülen uygulamalar ile çalışma takvimi değerlendirildi.

Susurluk'un eğitim altyapısına kazandırılması planlanan okul projesiyle öğrencilerin daha modern şartlarda eğitim alabilmesine imkan sağlanması hedefleniyor.

Kaymakam Gülen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Akoğlan, okulun yapımında görev alan personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İHA

İmam Hatip Liseleri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Susurluk'ta İmam Hatip Lisesi İnşaatı Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor Kırmızı halıda boy gösterdiler Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor! Kırmızı halıda boy gösterdiler
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Marmara Depremi’nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Aydın’da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı Aydın'da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

10:23
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi Polis gerekeni yaptı
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis gerekeni yaptı
10:12
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti İşte yeni rakamlar
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar
09:53
Alışılmışın dışında belediye başkanı Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
09:48
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış İşte yaşananlar
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar
08:44
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
08:28
Bahçeli’den Öcalan’la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 10:38:52. #7.12#
SON DAKİKA: Susurluk'ta İmam Hatip Lisesi İnşaatı Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.