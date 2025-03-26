Susuz'da Ramazan İftarı

Susuz'da Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen iftar programında, Susuz Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kars'ın Susuz ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Susuz Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu Yemekhanesinde düzenlenen iftar programına çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Programda konuşan Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Ramazan ayının manevi atmosferinde bir arada olmanın önemine vurgu yaptı.

Hacıismailoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimizle ve onları yetiştiren değerli öğretmenlerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ramazan ayı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini bizlere sunuyor. Hep birlikte daha güzel yarınlar inşa edeceğimize inanıyorum" dedi.

İftarın ardından Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim hayatı ve hedefleri hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, böyle anlamlı bir programda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Program yapılan duaların ardından sona erdi. - KARS