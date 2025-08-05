Tabanlıoğlu Kalesi\'nde Arkeolojik Çalışmalar Devam Ediyor

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından Adaören Mahallesi Tabanlıoğlu Kalesi'ndeki arkeolojik çalışmalar devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tolga Bozkurt ve ekibinin, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan Adaören Mahallesi Tabanlıoğlu Kalesi'ndeki arkeolojik çalışmaları devam ediyor.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun'u makamında ziyaret eden Bozkurt ve ekibi, tarihi kalede yürütülen arkeolojik faaliyetler ile ilgili bilgi verdi. Adaören Tabanlıoğlu Kalesi'nin, Ankara Kalesi'nden sonra en nitelikli ve orijinal yapısını korumuş bir kale olduğunu belirten Bozkurt, çok etkileyici bir vadinin üzerinde kurulduğuna dikkati çekti. - ANKARA