Talas Belediyesi\'nden Deprem Tatbikatı

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Talas Belediyesi, deprem gerçeğini göz ardı etmeyecek çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda AFAD ile birlikte personele yönelik deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Belediye hizmet binasındaki çalışanlara yönelik gerçekleştirilen tatbikatta ilk olarak alarm verildi. Çalınan sirenlerin ardından personel, çök kapan tutunu uyguladı. Deprem alarmı verilmesiyle bulundukları alanda kendilerini emniyete alan çalışanlar, sirenlerin susmasıyla birlikte kafalarını ellerinin arasına alarak binadan tahliye edildi. Belediye meydanındaki toplanma alanına ulaşan personel tatbikatı başarıyla tamamladı.

"Güzel bir tatbikat oldu"

Burada konuşan AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç, yapılan tatbikatın reflekse dönüşmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Özellikle binalarınızdaki ya da buraya gelen vatandaşlara deprem anında sakin kalmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha sizlerden istiyoruz. Bu kültürü bizim artırmamız lazım. Bunu sağlayamazsak depremden hayatını kaybeden çok vatandaş olabilir. 1999 depreminde sabitlenmeyen eşyalardan hayatını kaybedenlerin sayısı 680. Bunların yaşanmaması için çök kapan tutun ve tahliyelerde birlikte uyumla yapılması önemli bir konudur. Böyle güzel bir tatbikat için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Deprem eğitimi çok önemli"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, AFAD ekibine teşekkür ederek, "1999 yılı ve Van depremlerini yaşamış birisi olarak bu yapılan çalışmaların ne kadar anlamlı olduğunu belirtmek istiyorum. Devlet askerini yüz yıl besler bir gün lazım olur. Bu nedenle bu bilgiler bir gün gerekir. Sağlıklı bir şekilde kendimizi bu bilgilerle donatmamız lazım. Her zaman depreme hazır olmalıyız. Allah afetlerden korusun. Katıldığınız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ