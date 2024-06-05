Talas Belediyesi, Ressam Hasan Bağdaş'ın sergisine ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Yerel

Talas Belediyesi, Ressam Hasan Bağdaş'ın sergisine ev sahipliği yapıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyeciliğin sadece fiziki ihtiyaçları karşılamaktan ibaret olmadığını belirterek, kültür ve sanatta da güzel işler yapmaya çalıştıklarını söyledi. Talas Belediyesi fuaye alanında açılan sergiye çok sayıda sanatsever katıldı.

05.06.2024 11:41
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyeciliğin yalnızca yol, su, elektrik yapmaktan ibaret olmadığını belirterek, "İnsanın fiziki ihtiyaçlarından bir de gönül ihtiyaçları var. Bir zihin ihtiyacı, bir beyin ihtiyacı var. Onları da tatmin etmek adına kültür ve sanatta güzel işler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Ressam Hasan Bağdaş'ın yağlı boya çalışmalarından oluşan "Avusturalya'dan Anadolu'ya" temalı sergisi açıldı. Talas Belediyesi fuaye alanındaki serginin açılışına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"Anadolu topraklarından çıkan bir başarı"

Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ressam Hasan Bağdaş ile 15 yıl önce tanıştıklarını belirterek, "Kendisiyle Büyükşehir Belediyesinde yolumuz kesişti. Tanıştıktan sonra Sarız nere, Avusturalya nere diye muhabbetimiz başladı. Avusturalya'da güzel sanatlar okumak, oradan mezun olmak, ülkenin çeşitli yerlerinde bugünküyle birlikte 28 sergi yapmak, sonra uluslararası düzeyde 15 ülkede sergi açmak, Anadolu topraklarından yetişmiş güzel bir insanın, uluslararası bir ressamın başarısı hakikaten göz ardı edilemez. Eline, gönlüne sağlık" diye konuştu.

"Sergiye ev sahipliği bizim için onur"

Günümüzde belediyecilik hizmetlerinin çok genişlediğine dikkat çeken Başkan Yalçın, şöyle konuştu:

"Belediyecilik sadece yol, su, elektrikten ibaret değil. Tabi ki kaldırım ve asfalt da bunların içerisinde mutlaka yapılacak, ama insanın fiziki ihtiyaçlarından bir de gönül ihtiyaçları var. Bir zihin ihtiyacı, bir beyin ihtiyacı var. Onları da tatmin etmek adına kültür ve sanatta güzel işler yapmaya çalışıyoruz, ama en güzeli sanatçılarımızın böyle mekanlar bulması ve bu mekanları ararken bizim ev sahipliği yapmamız. Bu, bizim için bir onurdur. Kendisine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza emeği geçti dedi. Bu bizim görevimiz. Sergimiz hayırlı olsun."

Ressam Hasan Bağdaş da serginin açılışından dolayı Başkan Yalçın'a şükranlarını sunarken, katılımcılara da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Avusturalya'dan Anadolu'ya temalı serginin açılış kurdelesi kesildikten sonra ressam Hasan Bağdaş, sanatseverlere tablolar hakkında tek tek bilgiler verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi, Ressam Hasan Bağdaş'ın sergisine ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

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