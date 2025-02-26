Talas Kızılay Şubesi'nde Devir Teslim Töreni - Son Dakika
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Talas Kızılay Şubesi'nde Devir Teslim Töreni

Talas Kızılay Şubesi\'nde Devir Teslim Töreni

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Talas Kızılay Şubesi'nin arsa ve yapımında büyük katkısı olan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Törende, Kızılay'ın hizmetleri ve deprem sonrası destek faaliyetleri konuşuldu.

26.02.2025 13:35  Güncelleme: 13:37
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Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Talas Kızılay Şube binası arsası ve yapımı için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ederek, "Elinize, yüreğinize sağlık başkanım" dedi.

Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde bulunan Talas Kızılay Şubesi'nde devir teslim töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli, Talas Kızılay Şube Başkanlığına seçilen Şevket Ağmaz ve önceki başkan Ünal Yüksel ile Kızılay gönüllüleri katıldı.

"Mustafa Başkanımızın çok ciddi katkısı var"

Burada konuşan Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Talas Kızılay binasının arsa temini ve yapımı için Başkan Yalçın'a teşekkür ederken, "Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah ihtiyaç duyurmasın ama Kızılayımız milletimizin 157 yıldır hizmetinde. Talas şubemiz Türkiye'de her zaman ilçeler arasında ilk ikide yer alıyor ama çoğu zaman birinci oluyor. Burada başkanlarımızın katkılarını biliyoruz ama belediye başkanımız ve kaymakamımızın çok ciddi desteklerini görüyoruz. Başkanım elinize, yüreğinize sağlık." dedi.

"Bu bina ülkemize hizmet etti"

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Kızılay'ın vatandaşın her zaman yanında olduğunu anlatarak, "6 Şubat depreminden günler önce Allah'tan ilçemizde böyle bir bina oluşmuş. Hayırseverimize ve sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sadece ilimize değil ülkemize çok önemli hizmeti oldu" diye konuştu.

"Depremi 3 boyutta yaşadık"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sözlerine ilk olarak yeni seçilen Talas Kızılay Şube Başkanı Şevket Ağmaz'a 'hayırlı olsun' dedi ve önceki başkan Ünal Yüksel'e teşekkür ederek başladı. Başkan Yalçın, "Hizmet ehlinin emeklisi olmaz. Gönüllü olmak ise ayrı bir anlam ifade ediyor. Gönüllünün hiç emeklisi olmuyor zaten. Bu binayı tamamladık 10 gün geçmeden o deprem felaketi oldu. Kayseri o depremi 3 boyutuyla yaşadı. Birincisi depreme yardıma koştuk. İkinci boyutu deprem bölgesinden gelenleri misafir ettik. Üçüncü boyutu da kendi şehrimizde depremden etkilenenlere yardım ettik. Bu bina ve belediyemizin tesislerinde vatandaşlarımızı gece gündüz misafir ettik. Hele Kayserimizin hayırseverleri çok gayretlidirler." şeklinde konuştu.

Talas Kızılay Şubesi önceki Başkanı Ünal Yüksel de veda etmediğini, işe yeni başladığını belirtirken, yeni başkan Şevket Ağmaz da, "Ünal Başkanımız bizimle beraber. Her hayırseverimize birlikte gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın'a plaket

Konuşmaların ardından Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a plaket verdi.

Program, Engelliler Korosu'nun mini konseri ile sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Kızılay Şubesi'nde Devir Teslim Töreni - Son Dakika

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