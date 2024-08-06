Talas\'ta sıfır atık hassasiyeti

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Çevreye yönelik proje ve uygulamalarla dikkat çeken Talas Belediyesi, bunlara bir yenisini daha ekledi. Temiz Çevre Sıfır Atık hassasiyetiyle gerçekleştirilen uygulama kapsamında ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte esnafa masa üstü atık pil toplama kutusu dağıtıldı.

Çevre bilinci oluşturmak amacıyla birçok projeye imza atan Talas Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında kaynağında ayrıştırma, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sıfır atık bilincinin oluşturulması amacıyla Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile işbirliği içerisinde ilçe genelinde kamu kurum kuruluşlar ve işletmelere masa üstü atık pil biriktirme kutusu dağıtımı gerçekleştirdi.

Bu sayede toplanan pillerin çevreye zarar vermeden geri dönüşüm merkezlerine gönderilmesiyle hem doğa korunuyor hem de çevre bilinci gelişiyor.

Dağıtılan atık pil kutularını alan vatandaşlar ve çalışanlar da çevreye gösterilen hassasiyet için Talas Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Çevre çalışmaları ödül getirmişti

Yaptığı çevre koruma çalışmalarıyla adından söz ettiren Talas Belediyesi, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık" projesinde ödüle layık görülmüş, ödülü de Ankara'da düzenlenen törenle Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın almıştı. - KAYSERİ