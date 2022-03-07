Talas'tan Ukrayna'ya 'insani yardım' - Son Dakika
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Talas'tan Ukrayna'ya 'insani yardım'

07.03.2022 17:32
Talas'tan Ukrayna'ya 'insani yardım'

Talas Belediye Meclisi, Ukrayna'da yaşanan savaşta mağdur olan halka destek olmak amacıyla 'insani yardım' kararı aldı.

Talas Belediye Meclisi, Ukrayna'da yaşanan savaşta mağdur olan halka destek olmak amacıyla 'insani yardım' kararı aldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın verdiği önerge, oybirliği ile kabul edildi.

Talas Belediye Meclisi'nin Mart ayı oturumunda konuşan Başkan Yalçın, Ukrayna'daki savaşa dikkat çekerek Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin başlattığı yardım çağrısına destek içeren bir önerge sundu. Başkan Yalçın, "Savaşın kazananı yoktur, kaybedeni masum halktır" diyerek Ukrayna'daki sivillere yönelik gıda, giysi ve çeşitli insani yardım malzemelerini içeren önergeyi meclis üyeleri ile paylaştı. Başkan Yalçın, "Ukrayna Büyükelçiliği'nin ihtiyaç listesine uygun şekilde insani yardım kararı aldık. İnsani yardım denilince her iş biter. İnsanın, mazlumun, dili, dini, ırkı olmaz. Büyükelçilik ihtiyaç listesi hazırlamış. Oradaki diplomatlarla görüştüm. Gıdadan, giysiye, maskeden çocuk bezine kadar birçok kalemde ihtiyaç olduğu görülüyor. Oy birliği ile alınan bu yardım kararına destek olan tüm belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Miktarını gelişen şartlara göre değerlendireceğiz" dedi. Maddenin görüşülmesi sırasında söz alan MHP Grup Başkanvekili Murat İlhan, Başkan Yalçın'ın teklifine teşekkür ederek destek verdiklerini söyledi. İlhan, "Savaş'ta ölen çocukların göz ve saç rengiyle işimiz yok. Çocuk çocuktur, mağdur mağdurdur, mazlum mazlumdur. Nasıl Bosna'da, Suriye'de, 2. Dünya Savaşı'nda masumların yanında olduysak şimdi de Ukraynalıların yanında olacağız. Bizim görevimiz insani, vicdani ve İslami olanı takip etmektir. O yüzden bu teklife desteğimiz tamdır" diye konuştu.

Başkan Yalçın'ın konuşmasının ardından görüşülen teklif gündem maddesine oy birliğiyle alınarak karara bağlandı. - KAYSERİ

Talas'tan Ukrayna'ya 'insani yardım'

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Mustafa Yalçın, Ukrayna, Talas, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'tan Ukrayna'ya 'insani yardım' - Son Dakika


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