Talat Atilla'dan Mezarlık Tepkisi: Saygısızlık Yapıldı - Son Dakika
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Talat Atilla'dan Mezarlık Tepkisi: Saygısızlık Yapıldı

Talat Atilla\'dan Mezarlık Tepkisi: Saygısızlık Yapıldı

Gazeteci Talat Atilla, babasının mezarına başka bir ismin yazılmasına ilişkin dizi yapım şirketinin açıklamasını eleştirdi. Atilla, yapılanın saygısızlık olduğunu vurguladı ve olayın sorumluları hakkında sert eleştirilerde bulundu.

02.04.2025 16:54  Güncelleme: 16:58
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Gazeteci Talat Atilla, babasının mezar taşının üzerine başka bir isim yapıştırılmasına ilişkin dizi yapım şirketi Ortaks Yapım'ın açıklamasına tepki göstererek, "Babamın mezarının üstüne başka bir ismin yazılmasının saygısızlık olduğu açıkken, bir de üstüne açıklamada 'saygı gereği' yaptık denilmesi her türlü akli ve vicdanı izahtan uzaktır" dedi.

Gazeteci Talat Atilla, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan babasının mezarını ziyaret ettiğinde mezar taşının üzerine başka bir ismin yazıldığını görünce büyük şok yaşadı. Olayın Behzat Ç. dizisinin çekimleri sısrasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştiği anlaşıldı. Gazeteci Atilla'nın tepkisinin ardından dizinin yapım şirketi olan Ortaks Yapım, Milliyet Gazetesi'ne şu açıklamayı yaptı:

"Talat Bey'in saygıdeğer babasının mezarı çekim mekanı olarak kullanılmamıştır. Kullanılan mezar yanındaki, sahiplerinden izinler alınarak çekim yapılmıştır. Ancak kamera açısına Talat Bey'in babasının mezarının da girmesi ihtimaline karşı tedbir amaçlı üzeri basit bir yapıştırma ile kapatılmıştır. Bu tüm mezarlık çekimlerinde saygı çerçevesinde yapılan standart işlemdir. Amacımız saygısızlık değil, aksine hassasiyet göstermektir. Ekip arkadaşlarımız yapıştırmayı mezar taşının üzerinden kaldırmayı unutmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun olayla herhangi ilgisi bulunmuyor, oyuncular çekim mekanlarıyla ilgili karar süreçlerine dahil olmuyor. Yaşanan bu talihsiz durumdan ötürü istemeden de olsa vermiş olduğumuz üzüntü için Talat Bey'den ve kamuoyundan içtenlikle özür dileriz."

Açıklamanın ardından Gazeteci Talat Atilla, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Attila açıklamasında, "Babam sizin yedek figüranınız mı? 4. günde kamuoyu baskısıyla da olsa Behzat Ç. dizi yapımcılarının babamın kabrine yönelik yakışıksız eylemleri nedeniyle özür dilemeleri yok hükmünde ve kıymetsiz değil ancak yapılan açıklama bireysel ve kamuoyu hassasiyeti açısından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. Mansur Yavaş'ın arayıp 'haklısınız' dediği noktada, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Besikçioğlu'nun tek bir satır özür, en ufak bir özeleştiri dahi yapmamasını kibir dışında başka hangi kelime ile izah edebiliriz? Meseleyi sadece teknik, rutin bir eylem olarak ortaya koyarak hafifletmeye çalışmak, acıya muhatap olan bizlerin üzüntüsünü azaltmamıştır. Erdal Beşikçioğlu'nun şayet 'Haberim yok, teknik bir konu' şeklinde bir savunması varsa 4 gündür haberinin olduğu ortada olmasına rağmen sessizliğe bürünmesi, seçimle göreve gelen, aynı şehirde nefes alan vatandaşının kutsalına gösterdiği umursamazlık olarak kişisel tarihinde kayıt altına alınmıştır. Açıklamadaki 'rutin' ifadesi başka mezar yerlerindeki çekimlerde de aynı şekilde davranıldığı şüphesini derinleştirmiştir. Babamın bitişiğindeki mezar yeri sahibinden izin almalarına rağmen bizden izin almamalarının izahı olabilir mi? ya da bu izah, 'çekimde kadraja girme ihtimaline karşı' diye izah edilebilir mi? Benim babam sizin yedek figüranınız mı? Babamın mezarının üstüne başka bir ismin yazılmasının saygısızlık olduğu açıkken, bir de üstüne açıklamada 'saygı gereği' yaptık denilmesi her türlü akli ve vicdanı izahtan uzaktır. Yapım şirketinin açıklamayı yaptıkları, eskiden köşe yazarlığını da yaptığım Milliyet Gazetesi dahil birçok gazeteci dostlarımın röportaj, demeç tekliflerine teşekkür ederek hayır dedim. Çünkü aradığım tek şey babamın muazzep olan hatırasını dindirmek ve bu hatayı başka bir mevtaya yap(a)mayacak hassasiyete ilgililerin ulaşmasına katkı vermektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talat Atilla'dan Mezarlık Tepkisi: Saygısızlık Yapıldı - Son Dakika

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