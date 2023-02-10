Tam 100 saniye sallandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tam 100 saniye sallandı

10.02.2023 16:42
Tam 100 saniye sallandı

IHAAW162640-GEN/10-02-2023- Tam 100 saniye sallandı - Gaziantep'teki güvenlik kamerası görüntüsü, depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdiGAZİANTEP (İHA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki 10 ili etkileyen depremin büyüklüğü, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle bir...

IHAAW162640-GEN/10-02-2023

- Tam 100 saniye sallandı

- Gaziantep'teki güvenlik kamerası görüntüsü, depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi

GAZİANTEP (İHA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki 10 ili etkileyen depremin büyüklüğü, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden biri olan Gaziantep'teki güvenlik kamerası görüntüleri, görenleri dehşete düşürdü. Bir okulun farklı açılardaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, deprem anında sallanan lamba, bahçesindeki basketbol potası ve koridorundaki eşyaların sarsıntı sırasında oluşturduğu hareketlilik depremin büyüklüğünü tüm çıplaklığı ile ortaya koydu.

Kamera görüntülerinde, depremin şiddeti kadar süresi de dikkat çekti. Binadaki sarsıntının tam 100 saniye sürdüğü görüldü.

(HSK-SO-Y)

10.02.2023 16: 30: 30 TSI

NNNN - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Enkaz altında mucizeler gerçekleşiyor! Umutları yeşerten haberler peş peşe geldi Enkaz altında mucizeler gerçekleşiyor! Umutları yeşerten haberler peş peşe geldi Tam 100 saniye sallandı Tam 100 saniye sallandı Enkaz altındaki kadını 105'inci saatte ŞAHKUT ekipleri kurtardı Enkaz altındaki kadını 105'inci saatte ŞAHKUT ekipleri kurtardı

Kahramanmaraş, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tam 100 saniye sallandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:39 Enkaz altında mucizeler gerçekleşiyor! Umutları yeşerten haberler peş peşe geldi
19:34 Hırsızlıkla suçladığı genç, kamera karşısına geçip Ümit Özdağ'ın iddiasını çürüttü
19:29 Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına tepki yağıyor! Beşiktaş taraftarı, rakiplerinden özür diledi
16:31 Depremin büyüklüğünü kameralar kaydetti! Sarsıntı neredeyse 2 dakika sürdü
17:37 Premier Lig'den depremzedelere maddi ve manevi destek
17:56 150 kilometre öteden gelip depremin vurduğu Hatay'da hırsızlık yaparken yakalandılar
18:00 Bu acının tarifi yok! Türkiye, depremde kaybettiği sporcularına ağlıyor
17:56 Son dakika: Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, paralarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
17:20 Deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları erken ödenecek
17:16 Hatay'a giden yardım tırlarının önünü kesen yağmacılar yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2023 20:36:45. #1.12#
SON DAKİKA: Tam 100 saniye sallandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement