IHAAW162640-GEN/10-02-2023

- Tam 100 saniye sallandı

- Gaziantep'teki güvenlik kamerası görüntüsü, depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi

GAZİANTEP (İHA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki 10 ili etkileyen depremin büyüklüğü, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden biri olan Gaziantep'teki güvenlik kamerası görüntüleri, görenleri dehşete düşürdü. Bir okulun farklı açılardaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, deprem anında sallanan lamba, bahçesindeki basketbol potası ve koridorundaki eşyaların sarsıntı sırasında oluşturduğu hareketlilik depremin büyüklüğünü tüm çıplaklığı ile ortaya koydu.

Kamera görüntülerinde, depremin şiddeti kadar süresi de dikkat çekti. Binadaki sarsıntının tam 100 saniye sürdüğü görüldü.

(HSK-SO-Y)

10.02.2023 16: 30: 30 TSI

NNNN - MERSİN