Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü - Son Dakika
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Yerel

Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü

Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, X'te paylaşacağı bir tweeti önce yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye sormak istedi. Ancak Tanal, ChatGPT'ye soracağı soruyu yanlışlıkla doğrudan tweet attı. Tanal yanlışı fark eder etmez sildi.

10.04.2025 20:19
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X'te paylaşmayı düşündüğü bir tweeti ChatGPT'ye yazdırmak istedi. Ancak Tanal, soruyu ChatGPT'ye değil doğrudan X hesabından paylaştı. Tanal, soruyu X hesabından paylaştığını fark eder etmez attığı tweeti sildi.

TANAL, CHATGPT'YE SORACAKKEN TWİT ATTI

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X'te ilginç bir olaya imza attı. Tanal, X'de atacağı tweeti ChatGPT'ye sordu. ChatGPT'ye yazdığını zanneden Tanal, sorusunu X hesabı üzerinden paylaştı.

"SERT BİR ŞEKİLDE MESAJ YAZ"

Tanal, sorusunda şunları kaydetti: "Bu çocukları bayramda cezaevinde tutarak hem bayramını hem tatillerini zehir ettiniz hukuk bu mu bunu sert bir şekilde mesaj yaz."

CHP'li Milletvekili Tanal, Tweeti Yanlışlıkla Paylaştı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Cemil Moroglu:
    mahmut tanal neden komik duruma düşüyor, ona bu tweeti yazmak zorunda bırakanlar niye düşmüyor ya da bu haberi yapan siz? algıcılar. 16 55 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    iki lafi bi araya getiremiyor)) 57 11 Yanıtla
  • Bayram :
    Cehapeli sgrlari uyutmak icin yapay zekaya gerek yokki :))) 44 11 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Yapay zeka CHP'de daha iş görürde bunu kullanabilirlerse... 5 2 Yanıtla
  • Bayram :
    Cehape dünyanin en sansli partisidir, önüne odunu koysan ne kitlersen kitle yüzde 25 kitlesi vardir ve hic bir yere gitmezler kitletmeye müsaitdirler. O yüzden yapay zekaya felan gerek yok 4 2 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    10 yaşındaki çogugun zeka seviyesi bu adamdan daha fazladır miletvekilleri için bence zeka seviyesi tetsi istenmeli yalnız chp degil tüm partilerde 0 0 Yanıtla
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