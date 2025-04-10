Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X'te paylaşmayı düşündüğü bir tweeti ChatGPT'ye yazdırmak istedi. Ancak Tanal, soruyu ChatGPT'ye değil doğrudan X hesabından paylaştı. Tanal, soruyu X hesabından paylaştığını fark eder etmez attığı tweeti sildi.

TANAL, CHATGPT'YE SORACAKKEN TWİT ATTI

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X'te ilginç bir olaya imza attı. Tanal, X'de atacağı tweeti ChatGPT'ye sordu. ChatGPT'ye yazdığını zanneden Tanal, sorusunu X hesabı üzerinden paylaştı.

"SERT BİR ŞEKİLDE MESAJ YAZ"

Tanal, sorusunda şunları kaydetti: "Bu çocukları bayramda cezaevinde tutarak hem bayramını hem tatillerini zehir ettiniz hukuk bu mu bunu sert bir şekilde mesaj yaz."