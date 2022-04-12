Tasavvuf Musikisi Korosu Ramazan Konseri kulakların pasını sildi - Son Dakika
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Tasavvuf Musikisi Korosu Ramazan Konseri kulakların pasını sildi

12.04.2022 10:51
Tasavvuf Musikisi Korosu Ramazan Konseri kulakların pasını sildi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Efeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan 'Tasavvuf Musikisi Korosu' verdiği Ramazan konseri ile kulakların pasını sildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Efeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan 'Tasavvuf Musikisi Korosu' verdiği Ramazan konseri ile kulakların pasını sildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çeşitli meslek gruplarından insanların katıldığı 'Tasavvuf Musikisi Korosu' kuruldu. Bir süre çalışmalarına devam eden koro ilk konserini Ramazan ayına özel olarak verdi. Efeler Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonundaki konsere Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aytekin Sezgin, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Efeler Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bünyamin Öztürk olmak üzere ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Efeler Hacı Softaoğlu Camii Müezzin Kayyımı ve Koro Üyesi Hafız Tugay Özcan'ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı mezunu Koro Şefi Muammer Eliyatkın'ın şefliğindeki Tasavvuf Musikisi Korosu seslendirdikleri çeşitli eserler ilahiler ile davetlilerin kulaklarının pasını sildi. Adnan Menderes Proje İmamhatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Elif Mucan'ın okuduğu 'Naat' adlı şiir de davetlilerden büyük beğeni topladı.

Gecenin sürprizleri büyük alkış aldı

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz ve Sanatçı Hasan Özer sürpriz yaparak sahneye çıktı. Eserleri davetliler ile birlikte seslendiren Öksüz ve Özer, büyük alkış aldı.

Programın sonunda konuşma yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Tasavvuf Musikisi Koromuz ilk konserini Ramazan ayına özel olarak verdi. Hepsi birbirinden değerli koro üyelerine ve koronun kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Seslendirdikleri eserler ile bizlere unutulmaz bir akşam yaşattılar. Musiki çalışmaları Ramazan ayı sonrasında da her hafta Pazartesi ve Perşembe akşamları saat 20.00-22.00 arasında Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Tasavvuf Musikisi repertuvarları ile Efeler Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi salonunda çalışmalarına devam edecek. Musikiye ilgi duyan tüm vatandaşlarımız çalışmalara katılmaya davet ediyorum" dedi.

Konuşmasının sonunda günün anısına Ramazan Konserine sponsor olan ve aynı zamanda koronun kanun sanatçısı olan Mehmet Ali Er'e plaket ve Koro Şefi Muammer Eliyatkın'a çiçek takdim eden Okumuş, katılan davetlilere de teşekkür etti. - AYDIN

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Didim Belediyesi, Ramazan ayı programlarına devam ediyor Didim Belediyesi, Ramazan ayı programlarına devam ediyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tasavvuf Musikisi Korosu Ramazan Konseri kulakların pasını sildi - Son Dakika


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