Tatvan'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Tatvan'da trafik kazası: 2 yaralı

Tatvan\'da trafik kazası: 2 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Tatvan-Van karayolunun Yelkenli köyü civarında meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen bir yolcu minibüsü kontrolden çıkarak takla attı ve şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile bir yolcu yaralandı ve 112 ekipleri tarafından Tatvan Devlet Hastanesine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

01.06.2024 22:02
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Tatvan'da trafik kazası: 2 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan- Van karayolunun Yelkenli köyü civarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 TP 8603 plakalı yolcu minibüsü, Tatvan'dan Van istikametine doğru seyir halinde olduğu esnada lastiği patladı. Aracın lastiğinin patlamanın nedeniyle kontrolden çıkan minibüs takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından olay yerinden alınarak tedavileri yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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