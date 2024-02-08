AK Parti ve MHP, Erzurum\'da tüm ilçelerde zafer peşinde

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Geçtiğimiz hafta Erzurum İlçe adaylarını açıklayan Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur ittifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ile tüm ilçelerde zaferle çıkmayı hedefliyor.

Cumhur ittifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, hızlı bir başlangıç yaparak seçim çalışmalarına start verdi. Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Aday tanıtım toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Adayı Tavlaşoğlu, AK Parti Belediyeciliğinin başarısının 94 ruhuna dayandığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemini efsane olarak nitelendiren Tavlaşoğlu, Aziziye için büyük hedefler koyduklarını dile getirdi. Erzurum'un batıya açılan penceresi konumunda bulunan Aziziye'nin belediyecilik hizmetlerinden daha da fazla yararlanabilmesi için var güçleriyle çalışacaklarını anlatan Tavlaşoğlu, "Aziziye ilçemiz mahalle statüsünde 69 köyü ve üç merkez mahallesi ile son yıllarda büyük gelişme gösteren ilçelerimizden birisi. Nüfusu sürekli artış gösteren ilçemizde yapmayı planladığımız büyük projelerimiz mevcut. Seçim gezilerimizde de bu projelerimizi vatandaşlarımıza anlatıp desteklerini isteyeceğiz. İnşallah 31 Mart sonrası göreve geldiğimizde belediyecilik hizmetlerinde yepyeni bir sayfa açacağız" dedi. - ERZURUM