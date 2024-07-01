TCG-AKIN Gemisi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Tekirdağ Limanı'nda ziyarete açıldı - Son Dakika
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TCG-AKIN Gemisi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Tekirdağ Limanı'nda ziyarete açıldı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sebebiyle Tekirdağ Limanı'na demirleyen TCG-AKIN gemisi, vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemiyi ziyaret edenler, geminin donanımı ve işleyişi hakkında bilgi aldılar. Emekli denizci askeri personel Engin Durmaz, geminin yerli yapım olmasının ve kurtarma faaliyetlerindeki ilerlemelerin gurur verici olduğunu belirtti.

01.07.2024 15:14
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TCG-AKIN gemisi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sebebiyle Tekirdağ Limanına demirleyerek kapılarını vatandaşlara açtı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sebebiyle Tekirdağ'da bulunan özel bir limana demirleyen TCG-AKIN (A-584) kapılarını vatandaşların ziyaretine açtı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde arama, kurtarma ve yedekleme faaliyetleri gerçekleştiren TCG-AKIN gemisini Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Sinan Tercan ve vatandaşlar ziyaret ederek inceledi. Gemi personeli vatandaşları gruplar halinde gemiye alarak geminin donanımı ve geminin işleyişi hakkında bilgiler verdi.

Gemiyi ziyaret eden emekli denizci askeri personel Engin Durmaz gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin vatandaşların ziyaretine açılmasından dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Durmaz, gençlerin bilinçlendirilmesi için bu tarz ziyaretlerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Dumlupınar Denizaltı Faciası sonrası Türkiye'nin kurtarma gemisi inşası konusunda büyük ilerleme kaydettiğini belirten Durmaz, "Bu gemi yerli yapım dalgıç gemisi. İmkansızlardan sonra bu gemilerin daha derinlere hizmet vermesi, dalgıçların eğitiminde ve kurtarmada her zaman görevde olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Geminin özellikleri, personelin imkanlarının bu denli iyi olduğunu görmek bizleri sevindirdi" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TCG-AKIN Gemisi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Tekirdağ Limanı'nda ziyarete açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TCG-AKIN Gemisi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Tekirdağ Limanı'nda ziyarete açıldı - Son Dakika
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