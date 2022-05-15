TDED Erzurum'dan Azerbaycan'a kültürel gezi (PAZAR) - Son Dakika
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TDED Erzurum'dan Azerbaycan'a kültürel gezi (PAZAR)

15.05.2022 10:11
TDED Erzurum'dan Azerbaycan'a kültürel gezi (PAZAR)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi, TDED Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir İlbak ile beraber yedi kişilik heyetle Azerbaycan'a kültürel gezi düzenleyecek.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi, TDED Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir İlbak ile beraber yedi kişilik heyetle Azerbaycan'a kültürel gezi düzenleyecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş 2018'de Erzurum'un kurtuluşunun, Azerbaycan'ın kuruluşunun yüzüncü yılını Erzurum'da panel, konser, yürüyüş vb. etkinliklerle unutulmaz bir şeklide andıklarını, Erzurum Büyükşehir Beledyesi'yle beraber yaptıkları 100.Yıl Kahramanlar Anıtı'nın açılışıyla 100.yılı taçlandırdıklarını hatırlatarak bu programlardan dört yıl sonra "Zengezur Geçidi"nin açılması arifesinde kültürel işbirlikleri görüşmek, stratejiler belirlemek üzere dernek olarak Azerbaycan'a gideceklerini söyledi.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Canımızın kanımızın bir olduğu kardeşlerimizin ülkesi Azerbaycan'a bizi karayoluyla doğrudan taşıyacak olan Zengezur Geçidi'nin heyecanını taşıyoruz. Bu geçit açıldığında kendi araçlarımızla ve kimlik kartlarımızla kardeş ülkelere gidebileceğiz. Kardeşliğimizin doğru temeller üzerine inşası ve pekişmesi için eğitim, kültür, dil, fikir ortaklığı üzerine tarihimizin, ceddimizin ve dünya siyasetinin bize öğrettiği ders ve yüklediği mesuliyetle hareket etmeye mecburuz. Bu noktada siyasetçilerimize, bürokratlarımıza görev düştüğü gibi üniversitelerimize ve sivil toplum kuruluşlarına da ciddi sorumluluklar düşüyor. Bu bilinçle Türkiye'nin en önemli kültür ve eğitim STK'lerinden olan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin Erzurum şubesi olarak genel başkanımız Sayın Ekrem Erdem'in de desteğiyle Azerbaycan'ımızda Gence'de, Şuşa'da ve Bakü'de üniversitelerle, devlet büyükleriyle ve STK'lerle bir dizi temasımız ve programımız olacak. Erzurum heyetimiz inşallah Bakü'de yapılacak olan TEKNOFEST'in açılış programına da katılacak. Erzurum tarihi yolların kavşağında olması münasebetiyle bir Anadolu şehri olduğu kadar bir Kafkasya bir Türkistan şehridir. Şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin hassasiyetini taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." - ERZURUM

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Azerbaycan, Edebiyat, Türkiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TDED Erzurum'dan Azerbaycan'a kültürel gezi (PAZAR) - Son Dakika


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