Tekirdağ\'da Gazze İçin Protesto

Tekirdağ'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla teravih namazının ardından bir araya geldi.

Tekirdağ'da teravih namazı sonrası toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. 'Kahrolsun İsrail' sloganları atan grup, düzenlenen basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı. Protestonun gerçekleştirildiği alanda Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik şube ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Toplanan grup adına Muhammet Emin Akagündüz, yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'de yeni bir katliama imza attığını ve aralarında çocukların da bulunduğu 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'in işlediği savaş suçlarının yanına kalmayacağını ifade etti. Akagündüz, "Gazze'de her fırsatta savaş suçu işleyen bu katillere artık dur denilmelidir" dedi. - TEKİRDAĞ