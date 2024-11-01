Tekirdağ\'da Zabıta Ekiplerinden Pazar Kontrolleri

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Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iki yılda bir yapılan semt pazarlarındaki ölçü ve tartıların soğuk damga kontrollerine devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ölçü Ayar ve Kontrol Birimince yapılan kontrollerde pazar tezgahları tek tek gezilerek soğuk damgaları kontrol edilirken vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığı içerisinde yapabilmesi için ayrıca tek tek gramaj kontrolü de gerçekleştirildi.

Rutin kontrollerin devam edeceğini belirten Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafın ya da vatandaşın herhangi bir sorunda yanında olmak adına pazar boyunca görev yaptığının altını çizdi. - TEKİRDAĞ