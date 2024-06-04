Samsun'da İsrail'in Filistin'e yönelik katliamı protesto edildi

Yerel

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik katliamı yürüyüş ve basın açıklaması ile protesto edildi.

Tekkeköy'de sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen İsrail'e lanet, Filistin'e destek yürüyüşü vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. İsrail'in yaptığı vahşete tepki gösteren kalabalık Samsun Bulvarı Baki Esen Caddesi kesişiminden hareket ederek Tekkeköy Kaymakamlığı önüne yürüdü. Sık sık tekbir getiren vatandaşlar, sloganlar ve pankartlarla İsrail'e lanet okudu. Yürüyüşte en önde taşınan tabut ile İsrail'in Filistin'e uyguladığı katliama tepki gösterildi.

Yürüyüş sonrası Kaymakamlık önünde salavatlar getirildi ve Filistin şiirleri okundu. Sonrasında kalabalık adına açıklama yapan Aziz Keskin, "Zalim İsrail yönetimi 8 ayda 34 bin kardeşimizi şehit etmiş, 77 bin kardeşimizi yaralamış, 20 bin çocuğu yetim bırakmış ve on binlerce insanı göç etmeye zorlamıştır. İsrail, ABD ve birtakım ülkelerin de desteğini alarak, dünyadaki ülke yönetimlerinin sessizliği ve eylemsizliği nedeniyle açık açık bir soykırım işlemiş ve işlemeye devam etmektedir" dedi.

Yapılan eylem Filistin için dualar edilmesi ile son buldu. Yürüyüşe Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural da katıldı. - SAMSUN