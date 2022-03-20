Teknolojiye rağmen sınırda dede mesleğini sürdürüyor - Son Dakika
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Teknolojiye rağmen sınırda dede mesleğini sürdürüyor

20.03.2022 00:58
Teknolojiye rağmen sınırda dede mesleğini sürdürüyor

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan İskender Dayan, teknolojiye rağmen sınırda dede mesleği sepet ve baston yapımını sürdürüyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan İskender Dayan, teknolojiye rağmen sınırda dede mesleği sepet ve baston yapımını sürdürüyor.

Derecik ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşayan İskender Dayan, el işi sepet ve baston yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Evinin yakınlarında topladığı söğüt ağacı dallarından sepet, kener ağacından da baston yapan Dayan, teknolojiye rağmen Irak sınırında dedesinin mesleğini sürdürüyor.

Dedesinin mesleğini severek sürdürdüğünü belirten İskender Dayan, "Ben bu mesleği babamdan ve dedemden öğrendim. Şimdi de akrabalarıma öğretiyorum. Söğüt ağacından küçük sepet, tandır ekmeği için büyük sepetler ve balcılar için kovan yapıyorum. Sipariş üzerine kim ne isterse onu yaparak gönderiyoruz. Değişik modellerde süs eşyaları da yapıyoruz. Yörenin en sağlam ağacı kenerden de baston yapıyorum. Dedemizin mesleğini severek sürdüreceğiz" dedi.

Çıraklık yapan Kamuran Yılmaz ise ata mesleğini öğrendiğini belirterek, "Dedelerimizden, babalarımızdan kalan bir mesleği öğreniyorum. Siparişlere yetiştirmek için çok çaba sarf ediyoruz. Bunlar doğal ve temiz şeylerdir. Ürünlerimiz çok kaliteli ve güzeldirler. Teknolojiden sıfır yararlanıyoruz. Baston da yapıyoruz. Özellikle siparişler çok geliyor, yetiştirmekte için çok çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

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İskender, Hakkari, Söğüt, Irak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Teknolojiye rağmen sınırda dede mesleğini sürdürüyor - Son Dakika


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