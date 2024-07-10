Elazığ'da Temizlik Görevlisi Bulduğu Cüzdanı Polise Teslim Etti - Son Dakika
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Elazığ'da Temizlik Görevlisi Bulduğu Cüzdanı Polise Teslim Etti

Elazığ\'da Temizlik Görevlisi Bulduğu Cüzdanı Polise Teslim Etti

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Emrah Keskin, Doğukent Mahallesi Molla Bahri Camii civarında içerisinde 2 bin 800 TL bulunan bir cüzdan buldu. Keskin, cüzdanı Hazar Şehit Osman Bozanbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. Cüzdanın sahibine teslim edildiği bildirildi.

10.07.2024 10:32  Güncelleme: 10:35
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Elazığ'da temizlik görevlisi Emrah Keskin yolda bulduğu ve içerisinde 2 bin 800 TL bulunan cüzdanı polise teslim etti.

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Emrah Keskin, Doğukent Mahallesi Molla Bahri Camii civarında cüzdan buldu. Temizlik görevlisi, içinde para bulunan cüzdanı Hazar Şehit Osman Bozanbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. İçinde 2 bin 800 TL, kimlik kartı ve kredi kartlarının bulunan cüzdanın, yapılan araştırma sonucu sahibine teslim edildiği bildirildi.

Temizlik yaptığı esnada içinde para dolu cüzdan bulduğunu ifade eden Emrah Keskin, "Sabah saatlerinde Molla Bahri Camii civarında bir arkadaşımla birlikte görevimi icra ederken gözüme bir cisim çarptı. Yaklaştığım zaman içerisinde 2 bin 800 lira para, kimlik kartı ile kredi kartlarının olduğunu gördüm. Gerekli yerlere bilgiyi verdik. Amirim ile birlikte Ulukent Mahallesi'nde bulunan polis merkezine geldik ve cüzdanı teslim ettik" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ Belediyesi, Emrah Keskin, Elazığ, İnsan Hakları, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Temizlik Görevlisi Bulduğu Cüzdanı Polise Teslim Etti - Son Dakika

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