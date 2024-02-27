Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Beylikova\'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Beylikova ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Ataç, CHP Beylikova İlçe Başkanı Yusuf Baykara ve CHP'nin Beylikova Belediye Başkan Adayı Hakan Karabacak ile birlikte ilçede hizmet veren esnafı ziyaret ederek, bol kazançlar diledi. Esnaf ziyaretinde alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Ataç, istek ve önerileri dinledi.

Ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ataç, şunları söyledi:

"Güzide Tepebaşı'mızın yanı sıra Eskişehir'imizin diğer ilçelerinde de esnafımızla ve vatandaşlarımıza bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Halkımızla iç içe olmak onlarla doğrudan temas etmek bana büyük mutluluk veriyor. Bugün de Beylikovalılarla bol bol sohbet ettik, isteklerini dinledik. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ayşe Ünlüce ve Beylikova Belediye Başkan Adayımız Hakan Karabacak'a destek sözleri aldık. Hoş karşılamalarından ve misafirperverliklerinden ötürü bütün Beylikovalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum."