Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ilk Seçim İletişim Merkezi\'ni Hoşnudiye Mahallesi\'nde açıyor

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ilk Seçim İletişim Merkezi'ni Hoşnudiye Mahallesi'nde açmaya hazırlanıyor.

Başkan Ataç, 10 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'nde Seçim İletişim Merkezi'nin açılışını yapacak.

Hoşnudiye Seçim İletişim Ofisi'nin açılışına tüm Eskişehirlileri davet eden Ataç, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana daha yaşanabilir bir Tepebaşı için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Siz hemşehrilerimizin taleplerini, isteklerini dinleyeceğimiz Seçim İletişim Merkezimizin açılışına hepinizi bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi Tepebaşı'nın geleceğini birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Seçim İletişim Merkezi'nin açılışı, Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No: 1'de (Tepebaşı Belediyesi ilerisi) gerçekleştirilecek.