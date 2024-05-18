Tepebaşı Belediyesi\'nden 19 Mayıs konseri

Yerel

Tepebaşı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği konserde sevilen müzik grubu Piiz, Eskişehirlilere bayram coşkusunu yaşattı.

Tepebaşı Belediyesi milli bayramlarda düzenlediği anlamlı etkinliklere devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla da gençler için muhteşem bir etkinlik gerçekleştirildi. Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi'ndeki Kum Saha Bağlar Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Dj performansının ardından sevilen müzik grubu Piiz sahne aldı. Şarkılar ile keyifli bir akşam yaşayan Eskişehirliler, ellerindeki bayraklar ile marşlara da eşlik etti.

"Gençlerimize çok ihtiyacımız var"

Konserde sahneye çıkarak vatandaşlara seslenen Başkan Ataç, "Bu konserimiz için bu güzel mekanı seçmemizin sebebi, gençlerimizin çok seviyor olması. Sevgili Serhat ve Piiz grubu çok değerli. Dışardaki sanatçılarımız da çok kıymetli fakat biz şehrimizdeki sanatçıları yaşatalım istiyoruz. Tasarruftan bahsedenler var ama tasarrufun t'sini bilmiyorlar. Biz Eskişehir'de hep tasarruf ile buralara geldik. Öncelik her zaman gençlerimizin. Biz gençlerimizle eğlenmeyi de ağlamayı da gülmeyi de biliriz. Önümüzde 19 Mayıs var, O büyük lider Mustafa Kemal Atatürk o kadar ileri görüşlü ki 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan ettiği gibi 19 Mayıs'ı da gençlerimize emanet etmiş. Bütün ümidinin gençlikte olduğunu söylüyor. Bugün Türkiye'de gençlerimize çok ihtiyacımız var. El ele, omuz omuza, yan yana, bir yumruk olup beraber olacağız. Atatürk'ümüze yakışır bir gençlik olarak, bir Eskişehir olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayalım. Yolumuz açık olsun sevgili gençler" diye konuştu.

Etkinliğe katılan gençler de Başkan Ataç ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR