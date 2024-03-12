Tepebaşı Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Hizmeti Sunuyor

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Tepebaşı Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ücretsiz yemek hizmeti, "Gel Beraber Olsun" sloganı ile Ramazan ayında da devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, kentteki üniversite öğrencileri için "Gel Beraber Olsun" sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti, öğrenciler ile eğitim döneminde buluşmaya devam ediyor.

Hafta içi her akşam 19.00-21.00 saatleri arasında Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak No: 2'de sunulan ücretsiz akşam yemeği, Nihal- İsmail Akçura Aşevi'nde uzman belediye personeli tarafından hazırlanıyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor.

Ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrencilerden bazıları düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Yasin Sert: "Arkadaşlarımla beraber Tepebaşı Belediyesi'nin yemeğine geldik. Bir belediyenin öğrencilere yönelik bir çalışması olması çok başarılı. Biz çok beğendik, çok hoşumuza gitti. Ekonomik olarak da faydası oluyor. Dışarıda bir öğün dediğiniz 130 liradan aşağı olmuyor. Bu desteğin öğrencilere faydası olacağını düşünüyorum."

-Emirhan Barık: "Bu desteği çok doğru buluyorum. Zaten dışarıda yemek yemek çok pahalı. Bu da bir destek oluyor. Maddi olarak destek olması ve bunu düşünmeleri hoş. Bu gibi desteklerin artması bizi daha çok mutlu eder."

-Emir Bilgin: "Bu yapılan paylaşmayı, yardımlaşmayı çok doğru buluyorum. Bu zamanda öğrenciler maalesef ekonomik şartlardan dolayı zorluk çekebiliyorlar. Destekliyoruz, arkasındayız bu paylaşımın."

-Elif Koltuk: "2 yıldır geliyoruz. Memnunuz. Burası bizim her zaman gelebileceğimiz 'cepte' bir yer oluyor. Tepebaşı Belediye Başkanı'mıza teşekkür ediyoruz."

-Hasan Tunus: "Çok iyi bir uygulama. Gelip yiyebiliyoruz. Burası öğrenciler için güzel bir yer. Bütçemize de katkı sağlıyor."