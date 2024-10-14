Tepebaşı'nda Mahalle Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Mahalle Şenliği Coşkusu

Tepebaşı\'nda Mahalle Şenliği Coşkusu

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ve Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı iş birliği ile düzenlenen Mahalle Şenliği, eğlenceli etkinlikler ve canlı müzikle gerçekleştirildi. Katılımcılar keyif dolu anlar yaşadı.

14.10.2024 15:14  Güncelleme: 15:17
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Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ve Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı iş birliği ile düzenlenen Mahalle Şenliği'nde vatandaşlar keyifli bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin gerçekleştirdiği etkinlikler devam ediyor. Bu çerçevede, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ve Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı iş birliği ile 'Mahalle Şenliği' düzenlendi. Şenlik, Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinden kurulan Eko Şov Ritim Grubunun konseri ile başladı. Şenliğe katılanlar, konserde seslendirilen şarkı ve marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Ayrıca şenlik alanında Belde Evi kursiyerleri de stant açarak el emeklerini sergiledi. Düzenlenen aktivitelere katılan çocuklar da gönüllerince eğlendi.

"Eskişehir öğrencilerin kıymetini en iyi bilen illerden biri"

Şenlikte konuşan Başkan Ataç, "Çok güzel bir etkinlikte bir aradayız. Zaten kadınlarımızın yer aldığı, elinin değdiği her iş, her program çok güzel oluyor. Eskişehir'de her yerde kadının varlığını gösteriyorsunuz, teşekkür ediyorum. Yapılan bu şenlik ayrıca şehrimize yeni gelen üniversite öğrencilerine hoş geldiniz etkinliği gibi. Çünkü Eskişehir öğrenci kardeşlerimizin kıymetini en iyi bilen illerden birisidir. Karşılıklı dayanışma ile güzel şeyler oluyor. Belde Evleri'ndeki kursiyerlerimiz de burada stant açtılar. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen şenliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Sülbiye Bilen, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı'nda Mahalle Şenliği Coşkusu - Son Dakika

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