Tescilli Cimin üzümü mesaisi başladı - Son Dakika
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Tescilli Cimin üzümü mesaisi başladı

01.03.2022 09:26

Tescilli Cimin üzümü mesaisi başladıERZİNCAN Erzincan ekonomisine katlı sağlayan Üzümlü ilçesinde yetiştirilen tescilli Cimin üzümünün mesaisi bu sene erken başladı.

Tescilli Cimin üzümü mesaisi başladı

ERZİNCAN Erzincan ekonomisine katlı sağlayan Üzümlü ilçesinde yetiştirilen tescilli Cimin üzümünün mesaisi bu sene erken başladı.

Doğu Anadolu Bölgesinde Malatya ve Elazığ'ın ardından en çok üzüm üretilen Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar üzüm bağında yılda yaklaşık 6 bin ton Cimin üzümü üretiliyor. Kentin tescilli ürünlerinden olan ve Üzümlü ilçesinde yetişen Cimin üzümünün mesaisi Pişkidağ köyünde 'bağ budama' işlemiyle başladı. Üretici çiftçiler, bu yıl sofralık üzüm çeşidi olan Cimin üzümünün yetiştirilmesine önceki yıllara mesaiye erken başladı. Ramazan orucunun Nisan ayına denk gelmesi ve oruç olarak çalışmanın zor olacağını düşünen çiftçiler buldukları her güneşli havayı değerlendirip üzüm bağlarının budama işlemini gerçekleştiriyor.

Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ köyünde üzüm yetiştiriciliği yapan Cengiz Özen, gördükleri güneşli günleri fırsat bildiklerini belirterek, " Türkiye'de patent almış tek üzüm olan Erzincan'ın Cimin üzümünün bu sene çalışmalarına biraz erken başladık. Sebebi ise Ramazan ayının bu sene biraz erkene gelmesinden dolayı. Bu sene yağışlar güzel geçti. Bereketli bir yıl olmasını umuyoruz. Hem çiftçiler için hem de tüketiciler için bereketli bir yıl olacağına inanıyorum. Biz mesaimize yavaş yavaş başladık. Şuan da budama işlemine başladık. Güneşi görünce fırsatı kaçırmayalım dedik. Zamanı geldiğinde çapasını yapacağız" dedi.

Üretici Zikrettin Karakaş ise, "Cimin üzümünün bağ budamalarına başladık. Erkenden başladık ki erkenden bitirelim. Ramazan'a kalmasın işimiz. Şuan biraz soğuk ama yapacak bir şey yok. Bu sene kar güzel yağdı. Dağlar, bağlar güzel suyunu aldı. Hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu.

Tescilli Cimin üzümü mesaisi başladı
Tescilli Cimin üzümü mesaisi başladı
Tescilli Cimin üzümü mesaisi başladı

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Doğu Anadolu, Erzincan, Malatya, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tescilli Cimin üzümü mesaisi başladı - Son Dakika


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