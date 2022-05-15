TGK 24. Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi açıklandı - Son Dakika
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TGK 24. Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi açıklandı

15.05.2022 22:59
TGK 24. Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi açıklandı

Konya'da gerçekleştirilen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Konya'da gerçekleştirilen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

TGK 24. Başkanlar Kurulu Toplantısı, 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirildi. TGK Başkanlar Kurulu toplantısında, medya sektöründeki son gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri ile taslak hazırlıkları devam eden "Gazetecilik Meslek Yasası" tartışıldı. Konya Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve 9 gazeteciler federasyonu ile 70 gazeteciler cemiyeti başkanı ve basın meslek kuruluşu temsilcisinin katıldığı toplantıdan sonra açıklanan TGK 24. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi'nde şu görüşlere yer verildi:

"Medya, gerçek anlamda işlevini yerine getirebilmesi için, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası'na acilen ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde gazetecilik meslek yasası olmadığı için dileyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın 'gazeteciyim' diyerek mesleğe başlayabilmektedir. Oysa gazetecilik/habercilik, özel eğitim gerektiren bir meslektir. Gazetecilik mesleğini kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası' acilen çıkarılmalıdır."

İnternet haberciliğinin de büyük bir gelişim gösterdiği belirtilen sonuç bildirgesinde, "İnternet haber sitelerinin çalışanları, 5187 sayılı Basın Kanunu ile 5953 sayılı Basın İş Kanunu çerçevesine alınmalı, basın kartı almalarının ve emeklilikte yıpranma payından yararlanmalarının yolu açılmalıdır" denildi.

"Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nu oluşturan meslek kuruluşlarına üye yaklaşık 20 bin basın çalışanı adına Konya'daki Başkanlar Kurulu toplantısından şu çağrıyı yapıyoruz" diye devam eden açıklamada, "Siyasetçilerin, bürokratların, akademisyenlerin, hukukçuların, sendika ve basın meslek kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla çalıştay organize edilmeli. Bu çalıştayda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından hazırlanan Gazetecilik Meslek Yasası taslağı tüm yönleriyle ele alınarak son şekli verilmeli ve iktidar-muhalefet uzlaşmasıyla yasalaştırılmalıdır" ifadeleri yer aldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TGK 24. Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi açıklandı - Son Dakika


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