THY, Sidney Seferlerine Başladı - Son Dakika
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THY, Sidney Seferlerine Başladı

Türk Hava Yolları, Avustralya'da Sidney uçuşlarına haftada 4 kez başladı, aktarmalı sefer düzenleyecek.

28.11.2024 16:34
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Türk Hava Yolları (THY), Avustralya'nın Melbuorne şehrinden sonra Sidney seferlerine başladı. Avustralya İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, THY uçağını su dökerek uğurladı.

Dünya'nın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan THY'nin Avustralya kıtasında ikinci nokta olan Sidney seferlerine başladı. İlk sefere THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin yanı sıra gazeteciler ve davetliler katıldı. Haftada 4 gün gerçekleştirilecek Sidney uçuşları Malezya Kuala Lumpur aktarmalı olarak gerçekleştirilecek. Sidney' ilk uçuşu gerçekleştiren TC- JLK kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçak saat 13: 15'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Avusturalya'da 200 binden fazla Türk yaşıyor

Sidney'e gerçekleştirilen ilk uçuş ile ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türk Hava Yolları büyümesine devam ediyor. Melbuorne uçuşlara başlamıştık, şimdi ise Sidney'e haftada 4 sefer uçuşa başlayacağız. Sidney uçuşumuzu Malezya üzerinden yapacağız. Melbuorne seferini Singapur üzerinden yapıyorduk. Avustralya, Türkiye açısından önemli bir ülke. Orada 200 bine yakın Türk vatandaşımız yaşıyor. Hem onları Türkiye'yi daha rahat buluşturacağız hem de Türkiye'ye Avustralya'dan gelen turistlerin daha rahat ve kaliteli yolculuk yapmasını sağlayacağız. İnşallah bu seferlerle Türkiye ile Avustralya arasında hem ticari ilişkilerin ve turizminin artacağına inanıyoruz. Ayrıca Avustralya'dan gelenlerin İstanbul üzerinden Dünya'nın her bir noktasına ulaşma imkanını sunacağız. Türk Hava Yolları, Dünyanın en çok noktasına uçan bir havayoludur" dedi.

THY, direkt uçuş için Airbus A350-1000 tipi uçakların gelmesi bekleniyor

Filolarında bulunan uçakların menzilleri yetmediği için aktarmalı olarak Sidney'e uçuşların gerçekleşebildiğini hatırlatan Ekşi, "Oraya aktarmalı uçuş yapmamızın sebebi mevcut uçaklarımızın menzili yetmiyor. Dolayısıyla bir yerde inip yakıt alması gerekiyor. İnşallah 2026'nın Ekim ayında filomuza Airbus A350-1000 uçaklarımız gelecek. Onlar geldiğinde hem Sidney'e hem de Melbuorne İstanbul'dan doğrudan uçuş yapacağız" şeklinde konuştu.

THY uçağını su dökerek uğurladı

İlk uçuş öncesi İstanbul Havalimanı'na gelen ve uçağın arkasından su dökerek THY uçağını Sidney'e uğurlayan Avustralya İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, "Bugün harika bir gün, bugün Türkiye ve Avustralya ilişkilerinde önemli bir gelişme. Avustralya Türkiye arasında seferleri Mart başında başlamıştı. Bu ikinci aşama. Yeni gelişmelerin başlamasını dört gözle bekliyoruz. Avustralya'da yaşayan Türkler artık memleketlerini daha kolay ulaşacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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