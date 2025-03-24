TİKA'dan İftar Buluşması - Son Dakika
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TİKA'dan İftar Buluşması

TİKA\'dan İftar Buluşması

TİKA, İslamabad'da Türkiye, Pakistan ve Filistin'den 320 öğrenciye iftar vererek dostluk bağlarını güçlendirdi.

24.03.2025 15:38
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İslamabad'da düzenlediği iftar ile Türkiye, Pakistan ve Filistin'den 320 öğrenci ve davetliyi bir araya getirdi.

Düzenlenen iftar programına Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Pakistan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, TİKA İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna, üniversite rektörleri, öğrenciler ve Al Khidmat Vakfı, İslamabad Basın Kulübü ve Türkiye Mezunları Derneği gibi TİKA'nın iş birliği yaptığı kurumların temsilcileri de katıldı.

Programda konuşan T.C. Pakistan Büyükelçisi Neziroğlu, Pakistan ve Filistin'in Türkiye'nin en yakın dostları arasında olduğunu vurguladı. Neziroğlu, Gazzeli öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye Büyükelçiliğini 2'nci evleri olarak görebileceklerini ifade etti.

Büyükelçi Neziroğlu ayrıca, TİKA'nın son 15 yılda Pakistan'da gerçekleştirdiği yaklaşık 700 kalkınma iş birliği projesiyle Pakistan'ın TİKA'nın en aktif partnerlerinden biri olduğunu belirtti.

TİKA İslamabad Koordinatörü Tuna ise konuşmasında, Türkiye, Pakistan ve Filistin arasındaki güçlü bağları vurgulayarak, gençlerin bu ilişkilerin daha da derinleşmesinde oynadığı kritik rolün altını çizdi.

Gazzeli öğrenciler adına konuşan Fatima En-Najjar, TİKA'ya bu anlamlı iftar programını düzenlediği için teşekkür ederek, bu buluşmaya katılmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu dile getirdi. En-Najjar, Filistin halkının dualarda unutulmamasını rica ederek, Gazze'de devam eden soykırımın her geçen gün daha da kötüleştiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

İrfan Neziroğlu, Diplomasi, Politika, Filistin, Pakistan, Türkiye, Eğitim, Yerel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA'dan İftar Buluşması - Son Dakika

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