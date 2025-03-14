TİKA'dan Ukrayna'da Gıda Yardımı - Son Dakika
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TİKA'dan Ukrayna'da Gıda Yardımı

TİKA\'dan Ukrayna\'da Gıda Yardımı

TİKA, Ramazan'da Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine 20 ton gıda paketi dağıttı.

14.03.2025 15:59
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayında Ukrayna'da aralarında Kırım, Tatar, Gagavuz ve Ahıska Türklerinin de olduğu ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırdı.

TİKA, Odesa ve Poltava Bölge İdareleri, Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Müslümanları Dini İdaresi, Ukrayna Gagauzları Birliği ve Ukrayna Ahıska Türkleri Derneği iş birliğinde Ukrayna'nın Kiev, Odessa ve Poltava bölgeleri başta olmak üzere 12 bölgesinde bin 200 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıttı. Son dönemde yoğun hava saldırılarına maruz kalan Odesa ve Ukrayna'nın doğu ile güney bölgelerinden çok sayıda yerinden edilmiş kişiyi kabul eden Poltava'da ihtiyaç sahibi aileler ile Kırım, Tatar, Gagavuz ve Ahıska Türklerine toplam 20 ton gıda teslim edildi.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, programda yaptığı açıklamada, "Böyle bağlantılar bu günlerde daha da önemli. Ukrayna'daki insanlarımız, dindaşlarının desteğine ihtiyaç duyuyor. TİKA ve kardeş Türk milleti her yıl bu sıcak yardımları bizlere ulaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Gagavuzları Birliği Başkanı Vasily Kelioğlu ise, " Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna'da yaşayan hiçbir Türk milletini unutmuyor. Savaş zamanında çok büyük zorluklarla karşılaşıyoruz ancak her zaman yanımızda olan Türkiye ve TİKA'ya minnettarız" dedi.

Ukrayna Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Şirin Halilov da TİKA'nın desteğinin önemine değinerek, "Savaş şartlarına rağmen TİKA her zaman yardımlarını sürdürüyor. İhtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlayarak umut oluyorlar. Allah Türkiye Cumhuriyeti'nden ve TİKA'dan razı olsun" şeklinde konuştu.

TİKA'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği bu insani yardım faaliyeti, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sıra, Türkiye ile Ukrayna'daki soydaşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TİKA'dan Ukrayna'da Gıda Yardımı - Son Dakika

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