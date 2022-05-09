TKF Başkan Adayı Alaftargil'den Başkan Özdoğan'a ziyaret - Son Dakika

Türk Kayak Vakfı Başkanı ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkan adayı Atakan Alaftargil ve yönetim kurulu üyeleri haziran ayında yapılması planlanan Türkiye Kayak Federasyonu başkanlık seçimleri öncesinde Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Özdoğan "Planlı ve disiplinli çalışmalar arkasında başarıyı getiriyor" diyerek seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette konuşan Türk Kayak Vakfı Başkanı ve Türkiye Kayak Federasyonu başkan adayı Atakan Alaftargil, Erciyes'in Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden birisi olduğunu belirterek şöyle konuştu;

"Kayseri ve Erciyes bizim için çok önemli. Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden birisi. Dolayısıyla burada hem sportif anlamda hem de turizm anlamında müthiş organizasyonlara imza atan bir dağımız. Kış turizmi büyüyor, bizde bu pastadan inşallah payımızı alacağız. Hem sportif anlamda hem donanımlı yönetici arkadaşlarla aynı zamanda teknik ve bütün kadrolarla birlikte yanımıza alarak bir kadro oluşturup Türk kayağını hak ettiği yerlere taşımayı hedefliyoruz."

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah yapılacak seçimler hayırlı olur. Planlı disiplinli çalışmalar arkasında başarıyı getirmekte. Vatanımızın güzel noktaları var. Gerek Erzurum gerekse Kayseri gerekse Bursa bu noktada çok önemli ve emek verilmesi gerekiyor. Emek verildikçe de başarı geleceğine yürekten inanıyorum. İnşallah haziranda yapılacak seçimlerde hayırla neticelenir. Bu noktada Kayseri'de gördüğümüz kadarıyla Atakan Hocama bir teveccüh var. Allah hayırlısını versin. Kayak Federasyonu önemli bir federasyon. İnşallah uluslararası ve ulusal başarılara imza atar, gençlerimize örnek olacak bir yönetim olacağına da gönülden inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil günün anısına Başkan Özdoğan'a hediye takdim etti. - KAYSERİ