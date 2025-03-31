TKP Almanya'dan Türkiye'ye Protesto Eylemleri

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Almanya Örgütü üyeleri, "Türkiye'de artan baskı ve gözaltıları" Münih, Berlin, Köln ve Darmstadt'taki "Boyun Eğme, Memlekete Sahip Çık" eylemleriyle protesto etti.

TKP Almanya örgütü'nün çağrısıyla Münih, Berlin, Köln ve Darmstadt kentlerinde düzenlenen protesto eylemlerinde Türkiye'deki demokratik hak ihlallerine karşı tepkiler dile getirildi. Eylemlerde Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Alman Komünist Partisi (DKP) ve Komünist Partisi (KP) temsilcileri söz alarak uluslararası dayanışma vurgusu yaptı.

Eylemlerde, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi adına "Cumhuriyet İçin Göreve" başlıklı açıklama okunurken, Öğrenci Dayanışma Birliği de Türkiye Komünist Gençliği ile dayanışma içerisinde olduklarını belirten bir bildiri sundu. Açıklamada, "Bizim kararlılığımızı, cesaretimizi ve irademizi hapsedemezler. Ne halkımız ne de Türkiye Komünist Gençliği bu tutuklamalara ve göz altılara boyun eğer" ifadeleri kullanıldı.

Katılımcılar, "Bu ülke, bu halk sana boyun eğmez", "AKP'yi istemiyoruz", "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok" gibi sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

TKP'den yapılan açıklamada, mevcut düzen yolsuzlukların, yoksulluğun ve adaletsizliğin temel kaynağı olarak nitelendirilerek, "Cumhuriyetçi, laik, yurtsever, eşitlikçi bir programla insanın insanı sömürmediği, sosyalist bir düzen için kolları sıvamak gerek" denildi.