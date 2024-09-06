154 İlçeye 154 Okul Projesi Başladı - Son Dakika
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Yerel

154 İlçeye 154 Okul Projesi Başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, '154 İlçeye 154 Okul' projesi kapsamında 43 okulun bu eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluşacağını açıkladı.

06.09.2024 11:06
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda başlattığımız '154 İlçeye 154 Okul' projemiz kapsamında 43 okulumuz bu eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluşuyor" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "154 İlçe 154 Okul" projesi kapsamında 43 okulun öğrencilerle buluşacağını, 54 okulun ise inşaatının devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2024 - 2025 Eğitim Öğretim Yılı öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun.

Tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum. Heyecanlı ve gururluyuz. Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda başlattığımız '154 İlçeye 154 Okul" projemiz kapsamında 43 okulumuz bu eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluşuyor. 54 okulumuzun inşaatı devam ediyor. Kalan okullarımız ise projelendirme aşamasında. TOBB olarak, "81 ile 81 Okul" kampanyamızı da tamamladık. 81 ilimizi eğitim tesisleriyle donattık. Tüm okullarımız bittiğinde 307 eğitim tesisini ülkemize ve çocuklarımıza armağan etmiş olacağız. Çabamız ülkemiz ve çocuklarımız için." - ANKARA

Kaynak: İHA

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